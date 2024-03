Tragedia nel giorno di Pasqua a Vieste, foggiano muore mentre fa kitesurf: "Non doveva andare così"

A Vieste, sul Gargano, la domenica di Pasqua segnata dal forte vento di scirocco, si è trasformata in tragedia per Francesco Carlucci, 62 anni di Foggia, deceduto nelle acque mosse del mare Adriatico, mentre insieme ad alcuni amici stava praticando kitesurf, la sua grande passione, nello specchio d'acqua antistante un noto villaggio turistico, tra Capo Vieste e l'isola della Chianca.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli uomini della Guardia Costiera e dei carabinieri della città del faro intervenuti sul posto per effettuare accertamenti e rilievi, Franco è rimasto vittima di un incidente autonomo e accidentale, atteso che sarebbe rimasto impigliato nel cavo dell'attrezzatura, che gli avrebbe provocato la morte per strangolamento. Gli inquirenti, tuttavia, al momento non escludono l'ipotesi di un malore.

La vittima era un grande appassionato dello sport velico. Gli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118 giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Carlucci. I primi ad intervenire sono stati gli amici, sotto choc, addolorati e increduli per il tragico epilogo: "Franco ci eravamo salutati prima di entrare in acqua, non doveva andare cosi" la testimonianza di Mike.

La notizia ha fatto il giro del web, delle chat e della città. "A Franco. Instancabile lavoratore, atleta, amico e persona allegra, positiva e splendida. Te ne sei andato facendo ciò che hai sempre amato. Ti vorrò sempre bene" scrive Alessandro su Facebook. "Franco, avevi detto che ci vedevamo martedì" scrive Andrea.

Struggente il messaggio di Lory: "Stamattina mi hai mandato un messaggio di buona Pasqua e poi? Non è possibile mi mancherà tantissimo il tuo buongiorno".

Così Denise: "Non doveva andar così, sarai sempre il mio istruttore preferito, un abbraccio fin lassù".