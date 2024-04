Furto di mezzi agricoli nelle campagne foggiane, colpo da migliaia di euro

È al vaglio delle forze dell'ordine l'ennesimo furto nelle campagne foggiane avvenuto la scorsa notte. Secondo quanto riporta l'Ansa, ignoti avrebbero portato via in un podere in agro del capoluogo dauno, un trattore, altre attrezzature e un gruppo elettrogeno. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario che ha prontamente allertato le forze dell'ordine.

Recentemente era stata la Coldiretti a denunciare una preoccupante recrudescenza di furti nell'agro di Foggia, fenomeno portato anche all'attenzione della commissione parlamentare Antimafia.