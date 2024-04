Violenta lite in strada degenera e finisce a coltellate: grave un 21enne di Cerignola

È ricoverato in prognosi riservata il 21enne di Cerignola coinvolto la notte scorsa in una lite degenerata in un accoltellamento nel centro di Canosa di Puglia, nella vicina provincia di Barletta-Andria-Trani.

Ha riportato profondi tagli sul volto e a un braccio, ed altre ferite di più lieve entità alle mani. Il giovane, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Bonomo di Andria.

È originario della provincia di Foggia anche l’altro 20enne protagonista dell’accesa discussione sfociata nell’accoltellamento. Anche lui ha riportato ferite da taglio.

Al momento, non si conoscono i motivi dell’alterco. Saranno i carabinieri, che indagano sull'episodio, ad accertare l’esatta dinamica.