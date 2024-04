Processo Landella, parla il super teste Azzariti: "Dissi "no" alla richiesta di 300mila per concludere l'affare"

Ancora un'udienza, ancora un rinvio per il processo a carico dell'ex sindaco di Foggia Franco Landella. Questa mattina, in Corte d'Assise è stato ascoltato Luca Azzariti procuratore, all'epoca dei fatti, della azienda Gi.One la quale si interessò al subentro di un'altra ditta che forniva la propria opera al Comune di Foggia per l'illuminazione pubblica.

Nel marzo 2020 l'azienda Gi.One. tramite Luca Azzariti, con una Pec agli uffici del Comune di Foggia, avanzò una richiesta di subentro per la gestione della pubblica illuminazione. Dopo diversi giorni di attesa - racconta in aula lo stesso procuratore ascoltato dai Pm Robetta Bray ed Enrico Infante - Azzariti fu chiamato dall'allora sindaco Landella, il quale chiese un incontro di persona, che avvenne qualche giorno dopo in via Mandara a Foggia.

L'ex sindaco di Foggia spiegó ad Azzariti che l'operazione era problematica nonché "chiacchierata" nei corridoi di Palazzo di Città proprio per via del subentro ad altra azienda appaltata. Landella - a dire di Azzariti - rimandó ad altra data il procuratore della Gi.One per ulteriori aggiornamenti riguardo l'operazione, chiedendo a quest'ultimo l'indirizzo di casa nonché di mantenere massimo riserbo sull'incontro e di non rivelare a nessuno di quanto si fossero detti.

Quello che venne detto durante questo incontro fu registrato da Azzariti dietro consiglio di Leonardo Iaccarino, amico di lunga data del teste.

Trascorsi alcuni giorni, racconta Azzariti ai Pm, Landella si presentó proprio presso l'abitazione del procuratore: i due rimasero a parlare nell'androne del palazzo e in quell'occasione l'allora sindaco si disse molto contrariato perché Azzariti non avrebbe rispettato un patto, rivelandolo a Iaccarino - all'epoca Presidente del consiglio comunale di Foggia - e che per questa sua mancanza si rischiava che tutta l'operazione "andasse a puttane".

Successivamente a questo secondo incontro, Azzariti, in una telefonata con un dirigente all'interno del suo ambito lavorativo, gli anticipó che, 'con molta probabilità' durante il prosieguo della trattativa con l'amministrazione comunale, gli sarebbero stati chiesti circa un milione di euro per portare al buon esito l'operazione commerciale.

Alcuni giorni dopo - continua il teste Azzariti - Landella si è presentato nuovamente presso il suo domicilio, dove, sempre nell'androne del palazzo, si sarebbe parlato di questi soldi richiesti. "Dissi a Landella, facendo segno con il pollice, facendo intendere il milione di euro, che questi soldi non sarebbero mai stati versati per concludere l'affare" ha dichiarato Azzariti durante l'ascolto in aula.

Allorché l'ex sindaco avrebbe risposto, sempre gestualmente, che la cifra non era quella ma 300mila euro, sempre e solo indicando la cifra con le dita. A questa "richiesta" Azzariti si sarebbe ancora rifiutato e l'incontro finì lì.

Dopo altre e diverse vicissitudini, l'appalto non passó alla Gi.One, la quale fece ricorso al Tar - perdendolo - per far valere le proprie ragioni. La prossima udienza è stata segnata per il giorno 29 maggio, durante la quale Azzariti verrà ascoltato dagli avvocati difensori di Franco Landella, Curtotti e Sisto.

Nella stessa udienza, la sezione collegiale presieduta da Armando Dello Iacovo si esprimerà sulla ammissibilità o meno delle intercettazioni pre o post legge Bonafede entrata in vigore ad agosto 2020, ossia dopo la produzione delle intercettazioni stesse compresa la registrazione di Azzariti durante il primo incontro.