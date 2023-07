Luglio di lacrime e sangue: 12 vite spezzate sulle strade del Foggiano

Luglio volge al termine, ma il bilancio delle vite spezzate sulle strade della provincia di Foggia è davvero drammatico. Se si tiene conto dei feriti, è il mese con più lacrime versate e sangue cosparso sull'asfalto.

La prima vittima il 7 luglio: Gianluca Ritrovato, fisioterapista 49enne in servizio presso l’area ospedaliera di Universo Salute, muore per le gravissime ferite alla testa riportate nel drammatico incidente stradale avvenuto il 4 luglio di via Manfredonia, a Foggia, quando era stato travolto da un’auto mentre percorreva il cavalca ferrovia in bici.

Nemmeno il tempo di asciugare le lacrime, che i foggiani, l'8 luglio, riceveranno la notizia della morte dei fidanzati Ilaria Mirasole e Nicola di Lorenzo, morti sulla Tangenziale di Foggia 673 in una giornata di festa. Di lì a poco si sarebbero recati a Marina di Lesina per festeggiare la maturità con gli amici.

Il 9 luglio un uomo a bordo di una bici, mentre percorreva la Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis e San Severo, è caduto sull'asfalto ed è morto sul colpo. L'uomo, 76 anni della città dell'Alto Tavoliere, sarebbe stato colto da un malore.

Il 18 luglio la cattiva sorte si era accanita contro il gambiano Sane, morto sulla Statale 16 tra Lesina e San Severo. Fino ad allora le vittime del 2023 erano state ventidue (qui l'approfondimento).

Il 21 luglio si spegnerà per sempre l'esistenza di Giorgio Principito, 18 anni di San Severo, morto in ospedale per le conseguenze di un incidente tra la sua moto e un'auto.

Di quattro vittime il bilancio dell'incidente avvenuto la sera del 23 luglio sulla Sp 75 a Borgo Tressanti: moriranno una donna del Mali di 40 anni, le figlie di 7 e 13 e un connazionale trentanovenne alla guida di un motorino, travolto dall'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia.

Il 25 luglio Manfredonia si sveglierà con la notizia della dipartita di Vittorio Piccoli, il centauro coinvolto nel violento impatto del 6 luglio, in via della Transumanza, tra la sua moto e un'auto.

Non ce la farà nemmeno il 31enne di Cerignola Domenico Larogna, anch'egli centauro, vittima di un incidente avvenuto il 23 luglio sulla litoranea Vieste-Mattinata.

Foggia piangerà anche la morte di Vincenzo Fabrizio Bufano, 40enne morto il 25 luglio a Ferrara, dove viveva e lavorava.