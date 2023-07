Tragedia sulla Statale 16: un morto e un ferito in un incidente stradale

È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo al km 632 della Statale 16 tra Lesina e San Severo. Per cause in corso d'accertamento un'auto è finita fuori strada, ribaltandosi sui terreni agricoli. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e le ambulanze del 118 di Apricena e Lesina. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.