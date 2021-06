Canonico e Pintus incontrano Zeman: "Ci vediamo a Foggia". I tifosi sognano il ritorno del boemo. Pavone è quasi certo

Una foto che ritrae il nuovo socio del Calcio Foggia 1920 Canonico e Pintus con Zeman, fa sognare i tifosi rossoneri. Lo scatto pubblicato sulla pagina facebook del Calcio Foggia 1920 sta facendo il giro del web. La frase è di quelle che non si sa mai: 'Ci vediamo a Foggia', con l'hashtag 'Certi amori non finiscono mai'.

Da quando il tecnico boemo è andato via, più volte il suo nome è stato accostato alle società che si sono alternate, da Casillo in poi. Ci sono state petizioni e richieste a più riprese dei nostalgici e di chi non dimentica e mai dimenticherà gli anni di Zemanlandia.

La foto è di quelle che lasciano presagire un ritorno, se non sulla panchina nella prossima stagione, quantomeno in occasione del grande evento del 25 giugno. L'incontro c'è stato, lo scatto anche. L'ambiente sogna.

Marchionni, il tecnico che un po' a sorpresa ha portato il Foggia al secondo turno dei playoff contro il Bari, dopo la vittoria in trasferta a Catania, almeno fino a poche ore fa, era uno dei papabili. La prossima settimana, secondo quanto riferito dal nuovo socio ieri nel corso della conferenza stampa, ci sarebbe stato o ci sarà un incontro.

Sarà ufficializzato a giorni il nuovo direttore sportivo. Sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ritorno di Peppino Pavone. Un indizio, quest'ultimo, che farebbe pensare al ricongiungimento di una coppia, Zeman-Pavone, che ha fatto sognare una città intera.

Per il protagonista del 'Foggia dei miracoli', potrebbe essere la sua quarta volta sulla panchina dello stadio Zaccheria.