Foggia-Cerignola 1-2: le pagelle del derby di Capitanata

A conti fatti, per l'Audace Cerignola è stata una 'prova' di quello che potrà capitare ai playoff. Sì, perché - malgrado ci sia ancora la possibilità di agguantare la settima posizione - la squadra di Raffaele a oggi disputerebbe il primo turno dei playoff girone in trasferta e con un solo risultato a disposizione. Quello che è accaduto ieri allo 'Zaccheria'. I padroni di casa non solo hanno sciupato un match point, ma hanno anche gettato alle ortiche la possibilità di rimanere artefici del proprio destino garantita nel caso in cui la partita fosse terminata in parità. Ha vinto l'Audace, con merito. Quattro derby su quattro, tenendo conto della regular season. Qualcuno dirà che il più importante, quello dei ritorno dei playoff, lo vinse il Foggia. Ma sfidiamo noi a trovare qualcuno contento di perdere in due stagioni (tra regular season e playoff) cinque derby su sei. Che dire del Foggia di Cudini? La squadra si è afflosciata sul più bello. Le assenze - comprese quelle dell'ultim'ora - non sono un alibi accettabile. Il Cerignola - che pure in fatto di assenze può dire la sua - è venuto a Foggia per fare la partita. Ha interpretato meglio ogni fase di gioco, esaltando le doti dei propri interpreti e incidendo sulle fragilità e incertezze degli avversari. Dall'altra parte, la squadra di Cudini non è mai stata capace di trovare le giuste contromisure. Ai conclamati difetti tecnici e agli errori tattici si è aggiunto anche un approccio alla gara non irreprensibile, nonché una preoccupante incapacità di reagire nei momenti di difficoltà. Il nulla costruito dopo il gol di D'Andrea, con quasi venti minuti ancora da giocare, è la perfetta fotografia della stagione rossonera. Di una squadra fondamentalmente anonima, come la posizione che attualmente occupa. Di buono c'è la salvezza conquistata. Due mesi fa si parlava di altro. Ma non può essere mica una consolazione, anzi. Semmai, degli argomenti sui quali produrre delle approfondite riflessioni su una stagione nata, proseguita e finita male.

FOGGIA (3-4-2-1) Perina 6,5; Ercolani 5 Riccardi 4,5 Di Noia 5 (12’st Papazov 5,5); Salines 6 S. Tascone 5 Odjer 5,5 Antonacci 6 (15’st Tonin 5,5); Rolando 5,5 Schenetti 5; Gagliano 5 (31’st Santaniello 5,5). A disposizione: De Simone, Nobile, Martini, Marino, Manneh, Brancato, Embalo. Allenatore: Cudini 5

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Krapikas 6; Visentin 6,5 Gonnelli 6,5 Ligi 6,5; Coccia 6 M. Tascone 7 (46’st Rizzo s.v.) Capomaggio 7,5 Sainz Maza 7 (18’st Bianchini 6,5) Tentardini 6 (46’st Allegrini s.v.); Vuthaj 6,5 D’Andrea 7 (32’st Carnevale s.v.). A disposizione: Fares, Barosi, Russo, Bianco, Malcore, Lombardi, Leonetti, Ghisolfi. Allenatore: Raffaele 7

Arbitro: Centi 5,5

Assistenti: Ravera 6 – Castro 6

Le pagelle del Foggia

Perina 6,5 – Sulla capocciata di Maza non dà l’idea di essere un campione di reattività. O forse viene preso in leggero controtempo. Chissà. Dice no con un colpo felino alla ‘puntata’ velenosa di D’Andrea, scongiurando un nuovo vantaggio ofantino che però non può evitare nella ripresa.

Ercolani 5 – Sollecitato oltremodo nella costruzione dal basso, ma forse sarebbe stato più opportuno un maggiore coinvolgimento del suo collega mancino (Di Noia). Soffre la pressione e i ritmi alti del Cerignola. Dalle sue parti sbucano giocatori senza soluzione di continuità. Ciliegina sulla torta, il pasticciaccio con Riccardi, che apre la strada al gol di D’Andrea. Sul pallone arriva prima del compagno, ma è evidente l’assenza di comunicazione. L’attaccante cerignolano ringrazia.

Riccardi 4,5 – Torna agli antichi fasti (eufemismo). La precarietà del palleggio è l’aspetto critico che si nota di meno, il che lascia intendere tutto il resto. Per due volte Vuthaj gli va via. Nella seconda occasione, rimedia con un tocco decisivo all’errore. Grottesco lo scontro con Ercolani da cui si origina il gol vittoria dell’Audace. Non si accorge del compagno in anticipo e va pure lui sul pallone. Patatrac.

Di Noia 5 – A rigor di logica, dovrebbe essere lui a chiudere su Maza, che invece va a colpire indisturbato. Da braccetto dovrebbe accompagnare l’azione, favorirne lo sviluppo iniziale, avendo un piede più educato rispetto a Ercolani e Riccardi. Invece come direbbe il Romano Prodi di Guzzanti “sta lì, fermo”. Chiude prima che scocchi l’ora di gioco. C’è poco da dire, la permanenza a Foggia non ha procurato alcun beneficio a nessuno (12’st Papazov 5,5 – Entra con la ‘cazzimma’ che è mancata a diversi compagni. La trance agonistica è pure eccessiva, a giudicare dalla durezza delle entrate, una delle quali gli costa pure un giallo - prende sì il pallone, ma va col piede a martello-).

Salines 6 – Il capocannoniere (sigh) del Foggia stavolta non segna, ma firma un assist. Nota lieta di una serata da dimenticare soprattutto in fase difensiva. Nel primo tempo il Cerignola si diverte in particolare sul suo versante. Meglio quando spinge, anche nella ripresa.

S. Tascone 5 – Una delle più grosse delusioni. Stavolta la diga con Odjer non regge. Soffre dannatamente la pressione dell’Audace, così la percentuale di errori raggiunge livelli inusitati. Vanno un po’ meglio le cose quando gli ospiti abbassano i ritmi e azzerano la pressione. Tuttavia, l'ispirazione manca del tutto.

Odjer 5,5 – Anche lui in affanno. Con due mezzali che vanno al doppio della velocità e un regista dietro che può telecomandare la squadra, perde le coordinate. Rischia di andare in tilt a giudicare da un paio di entrate davvero al limite. Fornisce anche un involontario assist a Vuthaj che, per fortuna, non realizza.

Antonacci 6 – Il gol (il secondo consecutivo) è come la polvere nascosta sotto il tappeto. Ma il tappeto viene sollevato, e la polvere torna visibile quando la squadra prova a sviluppare dalle sue parti. Pochi appoggi, quasi tutti sbagliati. Chiude con i crampi (15’st Tonin 5,5 – Alla prima vera giocata crea uno dei pochi disagi vissuti dalla retroguardia ofantina. Peccato che sia un fuoco di paglia, non solo per colpa sua. Anzi).

Rolando 5,5 – La palla per Salines è un dolcissimo cioccolatino in una immaginaria torta fatta con il radicchio. Però, poi riemerge il sapore del radicchio e del cioccolatino resta solo il ricordo. Soffre dannatamente la pressione di Ligi, che impone il fisico impedendogli quasi sempre di trovare campo per scappare. Chiude da quarto di centrocampo. Con Schenetti si cerca, ma raramente scocca la scintilla.

Schenetti 5 – Nel primo tempo è tra i più vivi. Quanto meno, ci prova a impensierire Krapikas. Ma quando sembra possa accendere la squadra, ecco la palla persa sulla trequarti che spiana la strada al gol di D’Andrea. Da lì in poi, di lui si perdono le tracce.

Gagliano 5 – Stretto nella morsa di Gonnelli e – in seconda battuta – Ligi. Vede pochi palloni perché, come spesso accade, il Foggia si rifugia dietro i lanci lunghi e senza costrutto. Lui però non vince neppure un contrasto (31’st Santaniello 5,5 – Un quarto d’ora o poco più per cambiare le sorti del match, ma il Foggia ha già smesso di giocare).

Cudini 5 – Chiude verosimilmente la sua stagione in casa con una prestazione davvero brutta. La squadra non trova le contromisure alla aggressività del Cerignola. E nella ripresa, quando l’Audace abbassa i ritmi, pur prendendo campo non riesce mai a costruire seri pericoli. Il nulla prodotto dopo il gol di D’Andrea è ancora più difficile da accettare.

Le pagelle dell’Audace Cerignola

Krapikas 6 – Incolpevole sul gol, quasi inoperoso per il resto della gara. Evitabili certi tuffi teatrali. Decisamente censurabile la provocazione alla semideserta curva Nord che accende il parapiglia a fine gara.

Visentin 6,5 – Difensore old style, molto fisico e con piedi non proprio da regista. Fa bella figura anche perché da quelle parti il Foggia rinuncia quasi totalmente a fare gioco.

Gonnelli 6,5 – Annulla Gagliano, con l’ausilio di Ligi. Tiene alta e compatta la difesa, che non va mai in affanno neppure quando Cudini chiude con quattro giocatori offensivi.

Ligi 6,5 – Con Rolando il mismatch nella rapidità è evidente. Ma sul piano della fisicità la situazione si rovescia a suo vantaggio. Gioca sempre d’anticipo, aggredendo sistematicamente l’11 rossonero seguendolo fin dentro la trequarti rossonera. Resta più basso nella ripresa.

Coccia 6 – Con Antonacci la sfida è quasi un no contest, visto che la partita si sviluppa tutta sul lato opposto del campo. Si limita a tenere la posizione. Piccola macchia nel gol: avrebbe potuto e dovuto chiudere lui su Antonacci.

M. Tascone 7 – Stravince il duello familiare col fratellone Simone. Imprendibile nel primo tempo - e non solo –. Scavalla il campo in orizzontale, quando scambia la posizione con Maza, e in verticale quando trova i corridoi per imbucarsi. In una di queste occasioni trova la chance del 2-0, solo la traversa gli dice di no (46’st Rizzo s.v.)

Capomaggio 7,5 – Il signore della mediana. La sua intelligenza tattica sta tutta nella capacità di coprire il campo, malgrado la rapidità non sia il pezzo forte del repertorio. Non sbaglia praticamente nulla in impostazione, perfetto nelle letture difensive. Firma anche l’assist per il gol di Maza. Il Cerignola prende gol quando è a bordo campo per sanare un taglio sulla fronte. Non è casuale. Due anni fa era in serie D, tre anni fa in Eccellenza. La conferma che anche nelle serie inferiori è possibile trovare giocatori di qualità, sempre che uno sia in grado di individuarli.

Sainz Maza 7 – Purga la sua ex squadra, come l’anno scorso al ‘Monterisi’ nell’andata dei playoff. Non esulta, perché qui è sempre di casa. Con Tascone forma una coppia dagli incastri perfetti. Più palleggiatore lui, più dinamico l’altro. Nel primo tempo sono loro due a creare i maggiori disagi (18’st Bianchini 6,5 – Metà tempo, sufficiente per servire a D’Andrea la palla dell’1-2 dopo la cialtronata difensiva dei due centrali rossoneri).

Tentardini 6 – Centellina le discese, sia per non dare spazi alle sgroppate di Salines, sia perché a turno Maza e Tascone scollinano sull’out e trovano spazio per andare al cross. E allora si preoccupa di fare lavoro oscuro, ma non per questo meno prezioso (46’st Allegrini s.v.).

Vuthaj 6,5 – Subito dopo il pari di Antonacci, potrebbe subito riportare avanti i suoi: la giocata ad aggirare Riccardi è quella dei grandi animali d’area di rigore, la conclusione un po’ meno, anche per la deviazione dell’avversario. Non segna, ma è sempre nel vivo dell’azione. Si fa anche apprezzare come assistman, lui che attaccante di manovra non lo è mai stato.

D’Andrea 7 – Agisce qualche metro indietro rispetto a Vuthaj, strategia finalizzata alla ricerca dei metri di campo giusti per imbastire gli uno-due, ma anche per infastidire i due centrali di centrocampo rossoneri. Cala nella ripresa, ma fa in tempo a segnare la rete decisiva. Il fatto che l’abbia realizzata con la spia della riserva accesa già da un po’, fa capire la portata dell’errore dei difensori rossoneri (32’st Carnevale s.v.).

Raffaele 7 – La prepara bene, benissimo. Vince la gara con un gol al 28’ della ripresa, ma la sua squadra avrebbe potuto stravincerla già nei primi 45’. Mai come in questo caso l’assioma zemaniano sulla prestazione e il risultato trova riscontri concreti, perché l'1-1 di fine primo tempo è davvero casuale. Con pressing, aggressività e riaggressione, fa emergere tutte le fragilità degli avversari sulle quali i suoi infieriscono sistematicamente. Poi la squadra si abbassa, ma con saggezza. E sfrutta l’occasione che le si propone.