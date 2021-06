Il Foggia festeggia 101 anni di storia con le leggende rossonere: allo Zac arrivano Roy, Signori, Barone, Kolyvanov, Biagioni e tanti altri

Sarà una serata memorabile, all’insegna dei ricordi e delle emozioni. Sarà la festa del calcio foggiano, che il 12 maggio di quest’anno ha compiuto la bellezza di 101 anni di storia. E non sono pochi.

“Un Secolo di Stelle-Foggia Legends”: ecco l’evento organizzato dal Calcio Foggia 1920 insieme all’associazione 'Rossoneri Per Sempre' da vivere insieme, tutto d’un fiato, dove il popolo rossonero potrà “riabbracciare” i personaggi che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più belle della gloriosa storia del Foggia. Direttamente sugli spalti dello Zaccheria ma anche da casa propria, distanti ma più che mai uniti: un emozionante tuffo nel passato tra aneddoti e ricordi, nel segno delle imprese che hanno fatto sognare i tifosi.

Ci saranno le bandiere rossonere Gianni Pirazzini, Peppino Pavone e la famiglia Nocera a rappresentare il bomber Vittorio e molti dei protagonisti di Zemanlandia: Signori, Barone, Padalino e Kolyvanov su tutti. E Franco Mancini, che dalla Tribuna Paradiso si emozionerà nel guardare in campo i suoi figli, a rappresentarlo.

Torneranno allo Zac tanti ex calciatori che hanno indossato la maglia rossonera dagli anni ’90 al 2000 come Fratena, Ferrante, Seno, Roy, Di Bari, Biagioni, Mounard, Carannante, Costanzo, Coletti, Ricchetti e tanti altri ancora. Tutti pronti a riabbracciarsi per regalare emozioni ai tifosi.

Manifestazione che, inoltre, coinvolgerà anche alcuni dirigenti passati ed i parenti dei grandi presidenti che hanno contribuito a scrivere la storia del calcio foggiano. Gli stessi “patron” che il 25 giugno ci guarderanno ed applaudiranno dall’alto.

Una reunion di tutto rispetto, dunque, che vedrà la maggior parte delle leggende rossonere scendere in campo e tornare ad indossare gli scarpini e calcare nuovamente il manto erboso del mitico impianto di viale Ofanto ed affrontare, in tempi da trenta minuti, una selezione mista di dirigenti e collaboratori del Calcio Foggia 1920 e del comitato 'Rossoneri per Sempre' ed una di giornalisti locali.

Festeggiamenti al via a partire dalle ore 17:30 introdotti dalla voce graffiata di Antonino, cantautore foggiano (vincitore del talent Amici 2015) accompagnato al pianoforte da Massimo G. Marsico, presentatore dell’evento ed autore (insieme a Lucio Di Gianni) dello storico inno 'Cuore Rossonero'.

Previste inoltre diverse dirette Instagram sul canale ufficiale del club rossonero che coinvolgeranno i fan, i quali interverranno inviando e pubblicando con l’hashtag #FoggiaLegends i loro ricordi più belli legati alla propria squadra del cuore ed ai protagonisti che vi partecipano.

Co-conduttore dell’evento 'Un Secolo di Stelle-Foggia Legends' il noto imitatore foggiano Stefano Bucci, a sua volta coadiuvato dall’intera area comunicazione del club rossonero. L’appuntamento è venerdì 25 giugno, con la maglia rossonera addosso.