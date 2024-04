Spintona gli steward per entrare allo stadio: 44enne foggiano pretendeva di entrare al Meazza senza biglietto

Caos ieri 22 aprile prima della gara tra Milan e Inter vinta per due reti a una dai nerazzurri neo campioni d'Italia. Un 4enne della provincia di Foggia ha cercato di entrare allo stadio senza biglietto. All'ingresso ha preteso, spintonando gli steward in servizio allo stadio Meazza, di poter entrare per assistere all'incontro.

Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine e immediato il Daspo emesso dal questore Petronzi nei confronti del facinoroso, al quale sono stati comminati due anni di Daspo. Di un anno invece il provvedimento nei confronti di un ventenne che ha tentato di scavalcare la recinzione.