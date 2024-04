Da tutto il mondo per 'Mediterraneo in Rosa': le immagini video della partenza da Piazza Caovur

Tanti preparativi per ospitare la partenza della quinta tappa del giro Mediterraneo in rosa, la gara ciclistica arrivata alla sua nona edizione che ha percorso più di 638 chilometri e visitato due regioni, Campania e Puglia. Atlete da tutto il mondo, a mezzogiorno, sono partite alla volta di Motta Montecorvino per chiudere la quinta e ultima tappa del giro. Ieri la quarta tappa - con partenza e arrivo a Castelnuovo della Daunia - è stata conquistata all'italiana Federica Venturelli.

Il giro è partito il 18 aprile da Frattamaggiore per concludersi oggi a Motta Montecorvino, 131 partecipanti divise in 22 squadre, il 'Mediterraneo in rosa' è il secondo evento ciclistico più importante d'Italia.