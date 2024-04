L'altra faccia del derby, Foggia multato per lancio di oggetti. Krapikas squalificato e Dibiase inibito

È stato un post-gara piuttosto acceso quello andato in scena dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria dell'Audace Cerignola nel derby di Capitanata contro il Foggia. Tutto è partito quando il portiere del Cerignola Krapikas ha risposto al lancio di oggetti dalla Curva Nord, rilanciando verso il settore un accendino, determinando, oltre alla reazione degli stessi supporter rossoneri, anche il successivo parapiglia in campo che ha visto protagonisti diversi giocatori e componenti dello staff tecnico e dirigenziale di entrambe le compagini.

Al termine del forte alterco, il direttore di gara ha sventolato il cartellino rosso al direttore generale del Cerignola Francesco Dibiase, punito dal giudice sportivo con una multa di 500 euro e l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 30 aprile 2024.

A Dibiase si contesta l'avere, al termine della gara, "tenuto una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di alcuni tesserati avversari, determinando, con tale condotta, un clima di tensione e venendo allontanato grazie all’intervento della Forza Pubblica".

Una ammenda di 2500 euro è stata comminata anche al Foggia, "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica". Nello specifico, si contesta il lancio, durante e al termine della gara, di 16 bottigliette d'acqua semipiene con tappo e 4 accendini all'interno del recinto di gioco: in particolare, al 39' del secondo tempo 2 bottigliette dalla Tribuna Est in campo all’indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra infortunato e al medico e al massaggiatore accorsi per assisterlo, senza conseguenze e, durante la partita e al fischio finale, prima dalla Curva Sud, poi dalla Curva Nord e quindi dalla Tribuna Ovest numerose bottigliette ed accendini all’indirizzo del portiere avversario (il quale, al termine della gara, ha poi reagito rilanciando un accendino, episodio da cui è scaturito il parapiglia).