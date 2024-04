Foggia ricorda Francesco Gesualdi, promessa della Juventus morto in un incidente stradale a 18 anni

In memoria di Francesco Gesualdi - giocatore classe 1987 promessa della Juventus scomparso prematuramente il 12 luglio 2005 per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto otto giorni prima alla periferia di Foggia - il 6 maggio si terrà una partita organizzata dagli amici della Gioventù Calcio anno ‘86/‘87/’88.

L’appuntamento è alle 19.30 presso l’ex campo della Figc.. Il Memorial sarà l’occasione per ricordare il giovane campione e sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi: cuore, fegato, reni e cornee di Francesco, infatti, oggi ‘vivono’ in altrettante persone grazie all’espianto che a suo tempo fu autorizzato dai genitori del calciatore della 'Beretti' bianconera.

Francesco aveva 18 anni, è deceduto presso la Rianimazione del Riuniti dove era stata trasportato in gravi condizioni la sera del sinistro, mentre si trovava in compagnia del centravanti, anch'egli foggiano, Antonio Croce, all'epoca nella Primavera dell'Inter.

Quell'anno Gesualdi aveva vinto il titolo nazionale con la Beretti e si trovava in città per trascorrere le vacanze al termine della stagione calcistica.