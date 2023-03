Serie C Girone C

“Non sono più in grado di tenere in mano la squadra, ringrazio Foggia per come mi ha accolto, da oggi ci sarà un tifoso in più”. Con queste parole Mario Somma ha annunciato il suo dietrofront. L’ormai ex tecnico del Foggia si è dimesso, pochi minuti dopo la sconfitta con il Monterosi.