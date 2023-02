Somma parte con una vittoria, Ogunseye piega la Fidelis: il Foggia si avvicina al terzo posto

Serie C Girone C

Una vittoria è sempre la migliore ricetta per risolvere, o quanto meno attenuare, i momenti complicati. E il Foggia di turbolenze, nella settimana che sta per volgere al termine ne ha subite parecchie. Per questo, ma anche per la classifica, la vittoria nel derby con l’Andria assume un grandissimo valore. L’ha decisa una zampata di Ogunseye al quarto d’ora della ripresa, gol contestato dagli andriesi per un presunto fuorigioco dell’ex Modena che le immagini appureranno subito non esserci affatto.

La settima marcatura stagionale (in campionato) di Ogunseye pesa come un macigno, perché oltre a determinare il settimo risultato utile consecutivo, proietta ormai definitivamente i rossoneri nella corsa al terzo posto, distante solo due lunghezze grazie alla sconfitta del Pescara patita in casa dell’Audace Cerignola. Il contestuale pari del Picerno rende pressoché perfetta la giornata. Un buon esordio per Mario Somma, anche se la gioia è stata ‘censurata’ da una vecchia squalifica maturata a Potenza e ancora da scontare totalmente, ma tant’è.

PRIMO TEMPO – Un problema dell’ultim’ora taglia fuori anche Leo, il che rende la panchina rossonera ancora più risicata. Il primo Foggia di Somma si presenta subito con due novità, ovvero Bjarkason nel ruolo di esterno destro di centrocampo per lo squalificato Garattoni e Andrea Schenetti sotto punta alle spalle di Ogunseye. Sufficiente la prestazione dell’islandese, rivedibile quella dell’ex Entella.

La Fidelis, contrariamente a quanto suggerisca la classifica, è tutt’altro che un mero sparring partner. La squadra di Trocini se la gioca e sa essere pericolosa. Già al 1’ Thiam deve tuffarsi per opporsi alla fiondata dalla distanza di Arrigoni; bisserà tre minuti dopo su Ekuban. Dopo le fatiche iniziali, il Foggia inizia a distendersi con sempre maggiore fluidità. Anche se, forse, sulle ripartenze gli strappi di Iacoponi sarebbero più utili di uno Schenetti che fa fatica a trovare la giusta posizione. Il fantasista si farà notare per un tiro-cross terminato di poco a lato. Regna l’equilibrio, con la Fidelis che prova a sfondare maggiormente sul lato sinistro, mentre i rossoneri si affidano spesso alla palla profonda addosso a Ogunseye per imbastire le ripartenze.

SECONDO TEMPO – L’avvio è senza dubbio più incoraggiante, anche perché l’intesa tra Ogunseye e Schenetti migliora progressivamente. Al 5’ il Foggia potrebbe andare in gol, ma il diagonale del numero 7 – ben imbeccato da Ogunseye – termina di pochissimo a lato. Lo stesso Schenetti ci riproverà qualche minuto più tardi, la mira resterà difettosa. Non lo è, invece, la zampata sotto porta di Ogunseye che determina il match. L’attaccante è bravo a deviare una conclusione d’esterno di Schenetti. L’Andria potrebbe subito pareggiare, ma Pastorini prima e Costa Ferreira sulla ribattuta poi, trovano le opposizioni di Thiam e Kontek. Trocini manda in campo Bolsius, Finizio e Pavone. Il Foggia non farà cambi fino al recupero. La pressione della Fidelis è costante, ma perde progressivamente in pericolosità. Il Foggia è in controllo, ma pecca solo nell’incapacità di chiuderla. Vulnus esclusivamente per i perfezionisti.