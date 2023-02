Clamoroso a Foggia: si è dimesso il tecnico Fabio Gallo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Colpo di scena a Foggia: Fabio Gallo non è più l’allenatore del club rossonero. Il tecnico di Bollate ha rassegnato poco fa le dimissioni. Una decisione clamorosa, che giunge a poco meno di quarantott’ore dal successo in campionato contro la Juve Stabia. Non si conoscono le motivazioni, anche se le prime indiscrezioni farebbero riferimento ad alcune divergenze con la proprietà, evidentemente accentuatesi nelle ultime settimane. Nelle prossime ore è previsto un vertice con i rappresentanti della società, anche se le speranze che receda dalla decisione presa sono ridotte al lumicino. A conferma di ciò, l'inequivocabile post di alcuni minuti fa apparso sulla pagina Instagram del mister: "Grazie di tutto", il messaggio corredato da due cuori rossoneri ad accompagnare una immagine che lo ritrae mentre saluta i tifosi al termine del match con la Juve Stabia.

Aggiornato alle ore 13.24