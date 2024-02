Calciomercato invernale 2024, i trasferimenti ufficiali del Girone C di Serie C

Serie C Girone C

Con la canonica chiusura delle porte, nella cornice dell'hotel Sheraton di Milano, si è conclusa ieri sera la sessione invernale del calciomercato. Oltre 200 le operazioni completate nel solo girone C di serie C. Il mercato più roboante (e oneroso) è stato senza dubbio quello del Catania, che ha rivoluzionato la squadra con ben 12 acquisti tra i quali spiccano Sturaro, i bomber Costantino e Cianci e il fantasista Diego Peralta, proveniente dal Foggia. I rossoneri, come sappiamo (leggi i dettagli) hanno perfezionato dieci movimenti in entrata e altrettanti in uscita.

Piuttosto oneroso anche il mercato dell'Avellino: in Irpinia sono arrivati meno giocatori rispetto al Catania, ma per i soli cartellini di De Cristofaro e D'Ausilio - due vecchie conoscenze di mister Pazienza - il club biancoverde ha investito circa 230mila euro complessivi.

Particolarmente attivo anche il Brindisi che ha chiuso addirittura 16 acquisti a fronte di 13 uscite. Dopo un inizio in sordina, si è scatenato nel finale il Crotone. Il diesse Beppe Di Bari, nelle ultime due giornate, ha messo a segno ben 7 colpi che si aggiungono ai 4 già perfezionati nelle prime settimane. Mercato equilibrato per il Picerno, che si è limitato a sostituire i partenti De Cristofaro, Diop e Setola con altri tre giocatori dello stesso ruolo (Albertini, Petito e Cadili).

Interessante anche il mercato del Taranto, che ha perso elementi fondamentali come Cianci, Romano e Antonini (finiti rispettivamente a Catania, Giugliano e Catanzaro), ma li ha sostituiti con gente affidabile e di categoria. L'attaccante Simeri - dal Bari - è già andato in gol all'esordio. Con lui, in attacco è arrivato anche De Marchi dal Padova. Per la sostituzione di Antonini è stato scelto Miceli. A centrocampo è arrivato un elemento di categoria come Matera, a titolo definitivo dalla Turris. Sul gong il club ionico ha piazzato anche il colpo Ladinetti, regista scuola Cagliari, proveniente dal Catania.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, il Monterosi ha chiuso nel finale gli ingaggi di due elementi di esperienza come il centrocampista Scarsella e l'attaccante Eusepi, quest'ultimo giunto dal Lecco. A Monopoli è tornato Francesco Grandolfo, giunto a titolo definitivo dall'Arzignano. Tra i vari ingaggi, si segnala anche quello di Domingo Dalmasso, a pochi giorni dal suo trasferimento al Lecco dal Foggia, insieme a Beretta e Frigerio. L'estremo difensore argentino è giunto in prestito fino a giugno. La Virtus Francavilla dell'ex diesse rossonero Lauriola, ha chiuso anch'essa 10 operazioni in entrata. L'ultimo ingaggio è stato quello di Samuele Neglia, esterno offensivo arrivato in prestito dal Cerignola. Con la stessa formula è giunto l'attaccante scuola Cagliari Contini. Nelle ore precedenti, il club brindisino ha messo a segno anche l'ingaggio a titolo definitivo di Mohamed Laaribi dal Potenza.

Mezza rivoluzione anche in casa Turris, che nella sola giornata di ieri ha messo a segno un colpo per reparto: il difensore Ricci, il centrocampista Casarini (dall'Avellino) e l'attaccante Siega dal Sudtirol.

Non altisonante, ma funzionale al progetto tecnico, il mercato del Cerignola (qui i dettagli). Al diesse Di Toro è sfuggito soltanto l'ingaggio di Asencio dal Potenza. Nella giornata di ieri sono stati perfezionati gli arrivi di Lombardi, Barosi e Bianchini, che si aggiungono al difensore Visentin.

Ecco nel dettaglio tutte le operazioni concluse dalle venti società del girone C di serie C.