Anche Peralta saluta Foggia: lo attende il Catania

Diego Peralta è un nuovo giocatore del Catania. Manca solo l'ufficialità, ma il giocatore ha già lasciato la Capitanata per sostenere le visite mediche a Roma. Dopo di che sarà formalizzato il suo trasferimento agli etnei. Un cambio di maglia che era già nell'aria da tempo anche in virtù del contratto in scadenza il prossimo giugno. Peralta ritroverà Cristiano Lucarelli, con il quale stravinse il campionato nel 2021 con la maglia della Ternana.

È l'ennesimo colpo di mercato degli etnei che nella sessione in corso hanno già formalizzato gli ingaggi di Welbeck, degli ex rossoneri Cicerelli e Celli, e degli attaccanti Costantino e Cianci.

Peralta lascia Foggia con uno score di 57 partite disputate, 5 gol e 10 assist in un anno e mezzo, tra campionato, coppa Italia e playoff di Serie C. Arrivato nell'estate del 2022 come uno dei colpi più importanti, il suo rendimento non è stato molto spesso all'altezza delle aspettative. Partito come titolarissimo nel 4-2-3-1 di Boscaglia, con l'arrivo di Gallo ha fatto fatica a ritrovare la titolarità, prima come mezzala poi come seconda punta nel 3-5-2. Fu tra i protagonisti nei playoff, con un gol nell'andata dei quarti di finale contro il Crotone e un assist nel ritorno delle semifinali contro il Pescara. Smaltita la delusione di Lecco, è rimasto a Foggia diventando uno dei senatori del gruppo. Dopo un buon inizio le sue prestazioni hanno subito una netta flessione culminata con il rigore sbagliato nella sfida contro il Potenza.

Ora cercherà il rilancio personale e di squadra nel Catania, tra le più grandi delusioni del girone di andata. Nessuna ufficialità, per ora, in casa Foggia, anche se un volto nuovo c'è già. Per Vincenzo Millico si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare al massimo entro la giornata di domani, ma il calciatore è già a Foggia dalla scorsa settimana e ha assistito, dalla tribuna, al derby perso contro il Taranto. Burocrazia permettendo, potrebbe già essere convocato in vista della trasferta di Giugliano in programma tra due giorni.

Non sarà l'unico volto nuovo di un mercato che si preannuncia piuttosto movimentato. Da Catania sono venuti fuori i nomi di Cosimo Chiricò e Davide Marsura, entrambi destinati ad andar via dopo i vari colpi nel reparto offensivo. Farebbero gola alla piazza e al duo Coletti-Vacca, ma c'è l'incognita grossa rappresentata dagli ingaggi, entrambi nettamente elevati. In uscita restano Frigerio e Garattoni, anche se per quest'ultimo la pista Avellino si è raffreddata parecchio (per non dire congelata del tutto) per la netta distanza tra domanda e offerta. Gli irpini, inoltre, nella giornata di ieri hanno chiuso per l'argentino Llano, omologo di Garattoni. Segnale che lo stop alla trattativa potrebbe essere definitivo.

Per Frigerio, che ha rifiutato una offerta del Catania, la situazione non cambia: vuole la serie B. Nelle ultime ore il Lecco è passato in vantaggio sulle altre potenziali formazioni interessate, come il Sudtirol o il Como. Possibili anche le uscite di altri big, come Schenetti e Di Noia. Anche loro sono in scadenza di contratto e in caso di offerte invitanti - sia per i giocatori che per il club - potrebbero salutare. Per il centrocampista barese resta però in piedi l'ipotesi rinnovo, anche se le prime interlocuzioni con l'agente non sono state molto incoraggianti. In entrata, si sono registrati sondaggi per Nicoletti del Crotone, già a Foggia con Zeman nel 2021-2022. Il giocatore è ormai ai margini e tornerebbe volentieri in Capitanata. Potrebbe anche rientrare una operazione multipla con il club calabrese.