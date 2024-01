Calciomercato Foggia: ufficiale il trasferimento di Frigerio, Dalmasso e Beretta al Lecco

È arrivata anche l'ufficialità: Marco Frigerio, Domingo Dalmasso e Giacomo Beretta sono ufficialmente nuovi giocatori del Lecco. L'annuncio è giunto contestualmente sia dal Foggia che dal Lecco.

Come già anticipato nei giorni scorsi, il centrocampista e il portiere si trasferiscono a titolo definitivo. L'attaccante scuola Milan, invece, passa a titolo temporaneo.

Per Frigerio si conclude una telenovela iniziata la scorsa estate quando il centrocampista classe 2001 non si presentò al ritiro (presentando un certificato medico) e palesando l'intenzione di lasciare Foggia e trasferirsi in un club di serie B. La mancanza di offerte ritenute congrue dal club rossonero ha fatto sì che il giocatore restasse in Capitanata al termine della sessione estiva del mercato, ma il rifiuto della proposta di rinnovo formulata dalla società ha dato il via a un tira e molla durato alcuni mesi, nei quali il calciatore è rimasto ai margini per poi essere reintegrato a metà novembre.

Frigerio lascia Foggia dopo aver totalizzato 56 presenze e 7 gol tra campionato, playoff serie C e Coppa Italia. È durata, invece, due stagioni e mezzo l'esperienza in rossonero di Domingo Dalmasso, che ha messo a referto 32 presenze tra campionato, coppa Italia di Serie C, coppa Italia e playoff di Serie C in due stagioni e mezzo. Nella stagione in corso una sola la presenza in campionato, nell'esordio stagionale con il Taranto.

Tutt'altro che indimenticabile la seconda avventura di Beretta in maglia rossonera: arrivato nel gennaio del 2023, il suo percorso è stato caratterizzato da diversi problemi fisici e poche presenze (24 e 3 gol), peraltro non indimenticabili con la sola parentesi gioiosa legata al ritorno playoff contro il Crotone, quando realizzò il gol del definitivo 2-2 che spianò la strada al Foggia verso le semifinali. Solo 7 le gare disputate in questa prima parte di stagione senza mai timbrare il cartellino.