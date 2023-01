Il ritorno di Beretta a Foggia: “Ho vissuto una bella stagione. Voglio riprovare le stesse emozioni”

Serie C Girone C

L’esordio non è stato di quelli da ricordare. La sconfitta con la Virtus Francavilla, tuttavia, lo ha visto tra i meno colpevoli, malgrado 45’ giocati senza incidere. Perché chiedere a un giocatore arrivato poche ore prima del fischio d’inizio, di essere già determinante sarebbe pretenzioso in serie A, figuriamoci due categorie più giù. Giacomo Beretta è tornato a Foggia, quattro anni dopo la sua unica stagione in rossonero, una di quelle che alimentano la nostalgia dei bei tempi.

Era il Foggia di Stroppa, che partì malissimo, ma seppe rialzare la testa fino a sfiorare i playoff. In quella squadra c’era anche Beretta, per un segmento di stagione utilizzato anche da esterno nel tridente, per la estrema duttilità tattica apprezzata dall’allora tecnico rossonero: “Poi passammo al 3-5-2 e facevo una delle due punte”, ha ricordato nella conferenza stampa di (ri)presentazione.

Come nel Foggia di Gallo. Starà al tecnico, di volta in volta, scegliere se affiancargli una punta altrettanto pura come lui o un fantasista che gli giri intorno. Perché in molti si aspettano che l’ex Cittadella diventi presto titolare, magari già da mercoledì prossimo, quando allo ‘Zac’ andrà in scena il primo atto della semifinale di Coppa Italia con la Juventus Next gen. “Sono contento di essere tornato. Ho voluto tanto ritrovare questa piazza. In Serie b facemmo un campionato importante e provai emozioni incredibili. Sono tornato qui per riprovare le stesse emozioni”, ha aggiunto Beretta.

È tornato in serie C dopo diverse stagioni tra i cadetti: “È una categoria complicata, se non dai il 100% perdi con chiunque, come è accaduto a noi sabato. Con il Francavilla è andata male, ci è mancata forse un po’ di cattiveria, poi nella ripresa abbiamo forse giocato solo 10 minuti effettivi, visto che c’era sempre un uomo a terra e mancavano i palloni, ma succede”.

A fianco a lui, anche il direttore sportivo Piergiuseppe Sapio, che ha fatto il punto sul mercato: “Le nostre energie mentali sono tutte dedicate alla gara di mercoledì, ma stiamo vigili sul mercato. Dobbiamo portare a Foggia giocatori funzionali al progetto, non solo grandi giocatori, ma grandi uomini, di personalità come Giacomo. Valutiamo diversi profili”. Allo stato attuale delle cose, al Foggia mancano altri tre acquisti: “Poi dipende da chi vorrà andar via. Non tratterremo nessuno”. L’eventualità arrivo di un altro attaccante potrebbe essere collegata all’uscita di Vuthaj: “Ha ripreso ieri a correre, è un nostro tesserato. Stiamo attenti anche al mercato degli attaccanti, ma molto dipende anche dalle uscite”.