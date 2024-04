Serie C: il Cerignola attende il Giugliano, ma l'inizio dei playoff potrebbe slittare

Da definire c'è solo la data. Perché di mezzo c'è il ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia, contro la penalizzazione inflittagli dal Tribunale Federale e confermata dalla Corte d'Appello, il cui esito potrebbe mutare la situazione nei piani alti. Ma, comunque vada, per l'Audace Cerignola non cambierà nulla: la squadra di Raffaele affronterà il Giugliano e lo farà in casa con la possibilità di passare il turno anche solo pareggiando. Privilegio impensabile fino a due settimane fa, che il club ofantino si è guadagnato con lo sprint decisivo nelle ultime tre gare. Il facile successo nel derby con il Francavilla ha tenuto in piedi la speranza di rientrare nella corsa, diventata poi una certezza dopo il successo nel derby con il Foggia.

L'atto finale con il Giugliano, grazie anche alle sconfitte di Crotone e Latina, ha ulteriormente addolcito il finale di regular season dei gialloblu, che ora partono con i favori del pronostico, alla luce anche del netto 3-0 con cui hanno schiantato ieri pomeriggio la squadra campana.

Ma come detto c'è ancora da capire che cosa accadrà al Taranto. Un eventuale accoglimento del ricorso, anche parziale, proietterebbe gli ionici in terza posizione, con la possibilità di saltare a piè pari la fase dei playoff gironi e di accedere direttamente alla fase nazionale. Comunque vada, l'avversario al primo turno del Cerignola resterà lo stesso, ma potrebbe cambiare qualcosa - in caso di qualificazione - nel secondo turno, quando entrerà in gioco la quarta classificata, nonché nell'accoppiamento del primo turno tra la quinta (che attualmente sarebbe proprio il Taranto) e la decima.

Novità sono attese nei primi giorni della prossima settimana. L'inizio dei playoff è previsto per sabato 4 maggio. Non è pertanto da escludere che anche quest'anno l'inizio possa slittare.

Le succitate dinamiche non riguarderanno affatto il Foggia. La squadra di Cudini ha chiuso ieri mestamente la sua stagione con la sedicesima sconfitta stagionale. Un risultato che avrebbe generato ben altri risvolti solo se il Catania avesse perso in casa con il Benevento. Il tris nella prima mezz'ora del Cerignola aveva già reso infruttuosa un eventuale successo dei satanelli, che hanno progressivamente mollato la presa fino al gol di Scarsella nei minuti finali, che ha regalato al Monterosi la possibilità di giocarsi la permanenza in serie C nel playout contro il Potenza. L'altro spareggio salvezza vedrà di fronte Monopoli e Virtus Francavilla.