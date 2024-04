Il Foggia affronta il Monterosi con l'incognita del risultato utile, Cudini: "Non giocheremo con la radiolina in mano"

Una vittoria potrebbe non servire, una sconfitta potrebbe aiutare. I paradossi che il calcio, e in particolare l'attuale format dei playoff di Serie C, sa regalare sono tanti. L'attuale situazione di classifica del Foggia dice proprio questo: vincere a Teramo (che ospita le gare del Monterosi) potrebbe non servire a nulla in ottica playoff laddove il Cerignola uscisse imbattuto nella sfida al 'Monterisi' con il Giugliano. Epperò, una eventuale sconfitta con il Monterosi e contestuale k.o. del Catania potrebbe spianare la strada ai rossoneri. Gli etnei, vincitori della Coppa Italia, perderebbero il diritto a partecipare ai playoff nel caso in cui finissero al quintultimo posto con meno di 9 punti di vantaggio sulla penultima (il Monterosi, per l'appunto). Perché ciò accada, è necessario che i rossoblu cadano in casa con il Benevento e che i laziali facciano bottino pieno. Ciò spianerebbe la strada ai rossoneri, che da undicesimi guadagnerebbero l'accesso al primo turno dei playoff girone. Sempre che anche il Sorrento perda con la Casertana.

Insomma, gli incastri matematici e le varie possibilità sono così tante che una tabella non basterebbe a includerle tutte. Quel che è certo è che perdendo il derby con il Cerignola, il Foggia ha perso il diritto di essere padrone del proprio destino. Privilegio che è passato in mano agli ofantini.

Cudini però sgombra il campo da ogni tipo di ipotesi, ma soprattutto rifugge l'idea della rassegnazione: "Se ci fosse stata, me ne sarei già andato". La delusione è grande, ma la squadra deve ancora avere voglia di vincere: "Salvo Juve Stabia e Brindisi, tutte le squadre si giocano ancora qualcosa. Sappiamo che le possibilità sono ancora poche, la scorsa settimana erano tante e le abbiamo ridotte al minimo. Tocca a noi provare a riprenderci ciò che ci eravamo guadagnati fino a domenica scorsa".

Rifiuta l'idea di una partita giocata con la calcolatrice e la radiolina in mano, anche se gli aggiornamenti gioco forza arriveranno durante il match. Nel dubbio, però, è il caso di giocare per vincere: "Non è nel nostro modo pensare di fare calcoli, non saremmo neanche capaci di farlo".

La squadra è delusa, ma malgrado le scorie del tonfo nel derby siano ancora visibili, la voglia di riprendersi non manca: "Le sensazioni sono buone, oggi faremo rifinitura". Il focus si sposta sugli indisponibili e gli infortunati. Su quest'ultimo punto si leva un sassolino di quelli fastidiosi: "Qualcuno ha parlato di infortuni invventati. Non inventiamo niente. Abbiamo vissuto situazioni inaspettate, ora speriamo di portare a Teramo tutti gli effettivi e di non avere altre situazioni come quelle capitateci di recente". Tra i disponibili non ci saranno ancora Rizzo e Tenkorang. Per il capitano, l'attacco influenzale di domenica scorsa si è rivelato qualcosa di diverso che lo terrà fuori anche per l'ultima gara della regular season. La vicenda infortunati strappa anche una battuta: "Assumere un santone? Non guasterebbe. Capita quando girano i virus, ma mi dispiace di aver perso giocatori lungodegenti nei momenti cruciali, come Marzupio e Carillo, o Millico per il quale l'infortunio si è rivelato molto più serio".

Ma quelli che ci sono dovranno bastare per battere il Monterosi: "È una squadra che non si aspettava di ritrovarsi lì. Hanno cambiato molto in attacco, è una squadra fisica, forte nei calci piazzati e dovremo stare molto attenti. Va presa con le molle, sapendo che la loro posizione non rispecchia la qualità della rosa".

Il risultato di domani potrebbe mutare il giudizio finale sulla stagione rossonera, anche se le dinamiche da analizzare sono tante: "Vanno analizzate le varie fasi. Ora è facile racchiudere tutto nel risultato di domani. Se guardo a quanto fatto nell'ultimo periodo, dico che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Se guardo ad altre situazioni è chiaro che il risultato non è quello che ci aspettavamo. Ci sono state delle difficoltà, dopo averle risolte nell'ultimo periodo c'è il rammarico di non esserci giocato le nostre possibilità come avremmo dovuto".