Si accende il mercato, il portiere Furlan vicino al Foggia: Frigerio, Beretta e Dalmasso verso Lecco

Serie C Girone C

Si prospettano giorni intensi sul fronte mercato per il Foggia. L’arrivo di Santaniello, ufficializzato nella serata di ieri, potrebbe essere presto seguito da nuovi annunci, sia in entrata che in uscita.

La prima novità dovrebbe riguardare la porta. Sembra ai dettagli l’operazione che porterebbe in Capitanata Jacopo Furlan, estremo difensore classe 1993, di proprietà del Perugia, con un passato a Catanzaro, Catania ed Empoli. Con gli umbri solo 4 presenze in questa stagione nella quale il tecnico Baldini gli ha preferito il lituano Adamonis. Furlan a Foggia ritroverebbe maggiori chance di titolarità, anche alla luce delle ultime prestazioni di Nobile altamente negative.

Tra le operazioni in dirittura di arrivo si registra quella relativa a Marco Frigerio, ormai a un passo dal Lecco. Il centrocampista scuola Milan, com’è noto, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non lo rinnoverà. Il suo addio, però, avverrà già in questa finestra di mercato. Frigerio rientra in una operazione multipla che porterà al trasferimento nel club lombardo anche di Domingo Dalmasso e Giacomo Beretta. Per l’argentino il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo, mentre l’attaccante si trasferirebbe a titolo temporaneo.

Un altro protagonista della scorsa stagione è destinato ad andar via. Si tratta di Alessandro Garattoni. Tramontata definitivamente la pista Avellino per le richieste ritenute troppo alte dagli irpini (che hanno ufficializzato l’argentino Llano), il laterale destro potrebbe finire all’Entella, dove ritroverebbe mister Gallo e Davide Petermann. Il Foggia starebbe tentando di intavolare uno scambio con il centrocampista Simone Tascone, che però piace anche a Monopoli e Taranto.

Sul fronte degli arrivi, si cerca sempre Marsura. Per l'attaccante del Catania, dopo gli arrivi di Cianci e Costantino lo spazio a disposizione si è pressoché azzerato. Si attendono novità nelle prossime ore, mentre non sono tramontate del tutto le possibilità di un nuovo assalto a Cosimo Chiricò. Per il centrocampo si fa strada il nome di un volto noto a Foggia, ovvero quello di Vincenzo Garofalo, già in rossonero per due stagioni dal 2020 al 2022 con Marchionni e Zeman in panchina. Garofalo, dopo sei mesi in prestito al Trento nella seconda parte della scorsa stagione, ha fatto ritorno al Brescia, squadra che ne detiene il cartellino, ma senza disputare alcuna gara ufficiale nella prima parte della stagione in corso.