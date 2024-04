Gioia Cerignola, D'Andrea (doppietta) e Capomaggio travolgono il Giugliano: l'Audace chiude al settimo posto

Toccherà al Cerignola rappresentare la Capitanata ai playoff di serie C. La squadra di Raffaele chiude la regular season con il terzo successo di fila, che non solo consolida la posizione in zona playoff, ma - complici i k.o. contestuali di Latina e Crotone, regala agli ofantini addirittura la possibilità di giocare il primo turno dei playoff girone in casa e con due risultati su tre a disposizione.

L'avversario dell'Audace sarà proprio il Giugliano, sconfitto oggi con un secco 3-0 maturato nei primi 30' della prima frazione. Situazione analoga a quella che si verificò la scorsa stagione: anche allora i gialloblu chiusero la prima fase della stagione sconfiggendo la squadra che poi avrebbero affrontato (e battuto di nuovo) nel primo turno dei playoff girone. Vittima della squadra allora allenata da Pazienza fu la Juve Stabia: quest'anno sarà un'altra campana, il Giugliano, per l'appunto.

Non c'è stata storia oggi al 'Monterisi', in una partita che pure si preannunciava complicata alla luce della posizione di classifica occupata dal Giugliano, e che gli ospiti intendevano difendere. Propositi andati in fumo già al 3' del primo tempo, grazie a Filippo D'Andrea - autentico trascinatore di questo segmento finale di campionato - bravo a correggere in rete dopo che la traversa aveva respinto una conclusione di Capomaggio. L'ex Foggia ha poi concesso il bis, trafiggendo l'estremo difensore avversario con un perfetto colpo di testa su invito da destra di Coccia. Alla mezz'ora è arrivato il tris di Capomaggio su rigore, concesso dal direttore di gara per un fallo di mano di Menna su una conclusione di Vuthaj.

Nella ripresa il Giugliano ha provato a ridurre il gap, concedendosi però alle ripartenze dell'Audace. Nel finale, c'è stata gioia anche per Barosi, bravo a neutralizzare il rigore di Salvemini (concesso per un altro fallo di mano) e a mantenere la porta inviolata.