Colpo di scena, il Foggia reintegra Marco Frigerio: sarà convocato per la gara con il Messina

Serie C Girone C

Il colpo di scena lo regala mister Cudini nella seconda parte della conferenza stampa pre Foggia-Messina. “Volevo confermare un cambiamento. Abbiamo reintegrato Marco Frigerio: è a disposizione per domani”.

Si interrompe, dunque, una antipatica situazione di stallo cominciata l’estate scorsa, quando il centrocampista non si presentò al ritiro precampionato (presentando dei certificati medici) e il suo procuratore cercò di forzare il trasferimento del suo assistito in serie B.

Ma i ripetuti tentativi dell'agente non sortirono gli effetti sperati. Per l’assenza di offerte che fossero soddisfacenti per la società, al termine del mercato il giocatore è rimasto a Foggia. La stessa società, attraverso una nota ufficiale, ne annunciò la permanenza in rossonero: “La proprietà ha rinunciato a ogni proposta pur di continuare il percorso iniziato con i satanelli, puntando su quello che è il talento dimostrato nella scorsa stagione dal calciatore”, si lesse. Parole che sembravano propedeutiche a un rinnovo del contratto – in scadenza il 30 giugno 2024 - che però non è mai avvenuto. Anzi, è stato proprio il mancato accordo a inasprire i rapporti.

Così, le assenze dall’elenco dei convocati, inizialmente legate a una condizione atletica deficitaria – figlia del ritiro saltato – sono proseguite anche nei mesi successivi. Il giocatore si è sempre allenato con la prima squadra, per poi puntualmente non figurare tra i giocatori a disposizione per il campionato ed essere ‘relegato’ in Primavera.

A più riprese il tecnico Cudini ha spiegato che il mancato impiego del giocatore dipendesse da ragioni extracampo: “Sta bene e può giocare, ma è stato già detto che la questione riguarda lui e la società, non è più tecnica. A me piace allenare gente che vuole stare a Foggia e lottare per questa squadra. Non dico che Marco non voglia farlo, ma credo si sia creata una situazione che va al di là dell’aspetto tecnico”, dichiarò alla vigilia della gara col Sorrento.

Dopo 15 giorni, il nome di Frigerio ricomparirà nell’elenco dei convocati della prima squadra: “Adesso sono stati fatti passi in avanti e sono molto contento. Marco si è sempre allenato, la sua situazione è stata gestita prima in un certo modo, ma ora c’è stata disponibilità da parte di tutte le componenti. Con grande entusiasmo rimettiamo Marco dentro”, ha annunciato il tecnico.

Resta solo da chiarire se il reintegro prefiguri futuri passi in avanti anche sul rinnovo, o se la società abbia messo da parte le questioni contrattuali a vantaggio di quelle tecniche, anche alla luce delle diverse defezioni in mezzo al campo. Il tempo lo dirà.