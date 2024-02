Il Cerignola chiude il mercato con un tris di acquisti: Neglia va in prestito al Francavilla

Serie C Girone C

Il tempo dirà se le operazioni hanno portato più benefici che svantaggi. Quel che è certo è che, almeno sulla carta, il mercato del Cerignola è stato tutto meno che altisonante. Nell'ultimo giorno di mercato il diesse Di Toro ha perfezionato tre ingaggi, quelli dell'attaccante Luca Lombardi, del portiere Davide Barosi e del centrocampista Giancarlo Bianchini. Out Samuele Neglia, che finisce alla Virtus Francavilla con la formula del prestito.

Lombardi, attaccante classe 2002, arriva in prestito dall'Ancona. Nato a Pietrasanta (Lucca), classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e vanta 80 presenze e 3 reti in serie C con le maglie di Imolese, Ancona e Brindisi. Con il Brindisi nella stagione corrente ha totalizzato 19 presenze e 1 gol.

Classe 2000, nato ad Asola, nel Mantovano, Davide Barosi è un portiere cresciuto nella Juventus e arriva dall'Ascoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel 2017/18 ha totalizzato 14 presenze con la Primavera della Cremonese. A seguire, due stagioni in D con Trento e Grosseto. Con i toscani approda in serie C e fa l'esordio tra i professionisti: saranno in totale 70 i gettoni. La scorsa stagione è stato il numero uno della Juve Stabia (36 presenze), prima di passare all'Ascoli dove ha disputato 3 gare. L'ultima presenza risale allo scorso 11 novembre. Barosi andrà a contendere il posto da titolare a Krapikas e Trezza.

Infine, Giancarlo Bianchini. Un giocatore conosciuto da Mister Tisci, che lo ha allenato la scorsa stagione a Fasano. Nato il 13 maggio 1997 a General Pico nella provincia di La Pampa, Bianchini è cresciuto calcisticamente nel River Plate U20 dove ha trascorso 4 anni. Per tre stagioni ha vestito la maglia del CA Talleres II di Cordoba (prima squadra di Augustin Diaz) con esperienze sia nella formazione under 20 che in prima squadra. In Argentina ha avuto brevi trascorsi anche nell’Union de Santa Fe e nel Ferro General Pico (terza serie nazionale). Arrivato in Italia si distingue subito nelle fila del Boca Nuova Melito Admo, squadra di Eccellenza calabrese. Nella stagione 2022/23 passa al Fasano in serie D dove colleziona 30 presenze e 3 gol. Confermato a Fasano in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 18 presenze realizzando una rete. Ha firmato un contratto di un anno e mezzo con opzione di rinnovo per un'altra stagione. È un esterno offensivo che, di fatto, andrà a sostituire Neglia.

È invece sfumata nei minuti finali la trattativa che avrebbe dovuto portare nel Basso Tavoliere Raul Asencio, fantasista spagnolo del Potenza. L'ex giocatore di Avellino, Benevento, Cosenza, Lecce e Cittadella sembrava a un passo dal firmare il contratto con il club dei Grieco, ma disputerà la seconda parte di stagione con la maglia dei lucani.

I tre volti nuovi si aggiungono a quello di Visentin, arrivato a Cerignola la scorsa settimana. In totale sono quattro i movimenti in entrata perfezionati da Di Toro a fronte di otto uscite (i giovani Prati e Vitale, gli attaccanti Sosa e Signorile, il centrocampista Botta, D'Ausilio e Neglia) tra le quali spicca senza dubbio quella di Michele D'Ausilio - passato all'Avellino per 150mila euro più bonus - uno dei leader tecnici della squadra che, almeno sulla carta, non sembra sia stato sostituito. Un mercato senza dubbio virtuoso sotto il profilo economico, con una ricca plusvalenza messa a segno. Starà poi al campo decidere se lo sarà stato anche dal punto di vista tecnico.