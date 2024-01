Calciomercato, l'Avellino ingaggia D'Ausilio: il Cerignola perde uno dei suoi big

Serie C Girone C

Il Cerignola perde un pezzo grosso del suo scacchiere: Michele D'Ausilio è un nuovo giocatore dell'Avellino. L'ormai ex centrocampista offensivo ofantino ha firmato un contratto che lo legherà al club irpino fino al giugno 2026. Ritroverà mister Michelino Pazienza che lo ha già avuto lo scorso anno proprio a Cerignola.

Con la maglia degli ofantini D'Ausilio ha totalizzato 60 presenze tra campionato, coppa italia di serie C e playoff, 9 gol e 13 assist, facendosi apprezzare per la sua duttilità sul fronte offensivo, ma soprattutto per la rapidità e capacità tecniche. Per strapparlo al club dei Grieco l'Avellino avrebbe sborsato 150mila euro più bonus, cifra considerevole in serie C.

Per il Cerignola si tratta del sesto movimento in uscita, dopo quelli di Prati, Vitale, Sosa, Signorile e Botta, con il solo ingaggio dello svincolato Visentin tra gli arrivi ufficializzati.