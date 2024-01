Calciomercato invernale 2024, i trasferimenti ufficiali del Girone C di Serie C

Serie C Girone C

È partita ufficialmente il 2 gennaio la sessione invernale del calciomercato. Diverse le operazioni già perfezionate in questi giorni. Altri ne seguiranno da qui alle ore 20 del prossimo 1° febbraio, con la canonica chiusura delle porte, nella cornice dell'hotel Sheraton di Milano. Vediamo nel dettaglio le operazioni ufficiali (in costante aggiornamento) in entrata e in uscita, delle formazioni del girone C di serie C, dove militano Foggia e Audace Cerignola.

Audace Cerignola

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Bruno Prati (Dif) Fiorentina Fine prestito

Avellino

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Liotti (Dif) Svincolato Titolo definitivo Salvatore Caravano (Por) Gravina Titolo definitivo Antonio De Cristofaro (Cen) Picerno Titolo definitivo Felice D'Amico (Att) Fiorenzuola Prestito

Az Picerno

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Alessandro Albertini (Cen) Brindisi Titolo definitivo Antonio De Cristofaro (Cen) Avellino Titolo definitivo Abou Diop (Att) Giugliano Titolo definitivo

Benevento

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Clemente Tartaro (Por) Trapani Fine prestito Clemente Tartaro (Por) Matera Prestito Francesco Perlingieri (Dif) Svincolato

Casertana

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Loris Bacchetti (Dif) Feralpi Salò Titolo definitivo

Brindisi

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Tommaso Merletti (Dif) Lucchese Titolo definitivo Crocefisso Cancelli (Cen) Fidelis Andria Titolo definitivo Marcello Trotta (Att) Pistoiese Titolo definitivo Federico Moretti (Att) Ancona Titolo definitivo Daniele Vantaggiato (Att) Virtus Francavilla Titolo definitivo Nicola Bizzotto (Dif) Monopoli Titolo definitivo Marcello Trotta (Att) Pistoiese Titolo definitivo Cristian Galano (Att) Svincolato Alessandro Albertini (Cen) Az Picerno Titolo definitivo

Catania

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Nana Welbeck (Cen) Catanzaro Titolo definitivo Manuel Sarao (Att) Siracusa Titolo definitivo Emanuele Cicerelli (Cen) Lazio Titolo definitivo Alessandro Celli (Dif) Ternana Titolo definitivo Rocco Costantino (Att) Monterosi Titolo definitivo

Foggia

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Mamadou Tounkara (Att) Svincolato Tommaso Cucchietti (Por) Potenza Titolo definitivo

Giugliano

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Ibourahima Baldé (Att) Arzignano Titolo definitivo Giulio Antonini (Por) Trapani Prestito Aniello Boccia (Dif) Juve Stabia Titolo definitivo Abou Diop (Att) Az Picerno Titolo definitivo

Juve Stabia

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Nicola Mosti (Att) Modena Prestito Stefano Selvaggio (Cen) Portici Titolo definitivo Andrea Adorante (att) Triestina Prestito Vincenzo Della Pietra (Att) Aglianese Titolo definitivo Alessandro Vimercati (Dif) Sudtirol Titolo definitivo Aniello Boccia (Dif) Giugliano

Latina

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO

Messina

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Marco Rosafio (Att) Spal Prestito Michele Ferrara (Dif) Fidelis Andria Titolo definitivo Jacopo De Matteis (Por) Svincolato Matteo Darini (Dif) Svincolato Andrea Zammit (Att) Svincolato

Monopoli

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Nicola Bizzotto (Dif) Brindisi Titolo Definitivo Savio Piarulli (Cen) Martina Titolo definitivo Luca Barlocco (Dif) Svincolato

Monterosi

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Francesco Perrotta (Cen) Monterotondo Titolo definitivo Rocco Costantino (Att) Catania Titolo definitivo

Potenza

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Federico Pace (Dif) Svincolato Antonio Porcino (Dif) Reggio Calabria Titolo definitivo Tommaso Cucchietti (Por) Foggia Titolo definitivo Mario Prezioso (Cen) Ancona Prestito Manuel Gasparini (Por) Pescara Prestito

Sorrento

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Richard Marcone (Por) Turris Titolo definitivo

Taranto

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Federico Costantino (Por) Fossano Titolo definitivo Alessio Luciani (Dif) Svincolato

Turris

ACQUISTO PROVENIENZA FORMULA TRASFERIMENTO CESSIONE DESTINAZIONE FORMULA TRASFERIMENTO Richard Marcone (Por) Sorrento Titolo definitivo Mirco Musumeci (Dif) San Marzano Titolo definitivo

Virtus Francavilla