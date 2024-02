Il restyling del Foggia per la salvezza, dieci arrivi e altrettante partenze: attacco rivoluzionato, la difesa è un'incognita

Serie C Girone C

Dieci arrivi e altrettante partenze. Il Foggia esce dalla sessione invernale del mercato con una squadra profondamente cambiata. Se non è rivoluzione, poco ci manca: un portiere, quattro attaccanti, tre centrocampisti e due difensori. Movimenti in tutti i reparti per provare a conquistare la salvezza. Elementi di categoria, vicini al credo tattico di Cudini, che finalmente potrà puntare sul 4-3-3 al quale ha dovuto rinunciare nella prima parte di stagione per oggettive carenze in organico di elementi adatti a praticarlo.

Dopo i primi quattro colpi di livello (Millico, Santaniello, Perina e Tascone) giunti durante l'interregno Coletti-Vacca, il Foggia ha perfezionato altre entrate meno altisonanti, ma - l'auspicio è quello - più adatte al perseguimento dell'obiettivo. Un mercato nel quale Mirko Cudini ha avuto senza dubbio voce in capitolo, a giudicare dagli arrivi di Ercolani e Tenkorang (che già ha allenato a Campobasso e Andria) e di Gagliano, attaccante le cui qualità sono sempre state apprezzate dal tecnico marchigiano, come dichiarato anche ieri in conferenza stampa.

In attacco sono arrivati due esterni di gamba e qualità tecniche con Kalifa Manneh e Mattia Rolando. Andranno a rimpolpare la batteria degli esterni dove figurano già Millico, Embalo e, all'occorrenza, anche Riccardo Tonin. Con Alessandro Silvestro, giovane terzino ambidestro scuola Inter, Cudini avrà anche un'alternativa a Salines che necessitava di un alterego dopo la partenza di Garattoni. In difesa è giunto il solo Ercolani come centrale: si aggiungerà a Riccardi, Carillo e Papazov, con Rizzo e Salines pronti ad adattarsi all'occorrenza. Non farà parte del gruppo Marzupio, il cui pieno recupero è ancora piuttosto lontano. Ragion per cui, verrà escluso dalla lista alla pari degli altri esuberi.

I movimenti in uscita hanno di fatto certificato lo smantellamento definitivo della squadra che poco più di sei mesi fa andava a giocarsi la promozione in B con il Lecco. Peralta, Frigerio, Dalmasso, Beretta, Garattoni, lo stesso Vacca, sono andati via. A questi si sarebbe dovuto aggiungere anche Andrea Schenetti: il fantasista scuola Milan, malgrado i tanti interessamenti palesatisi, è rimasto in Capitanata. Il club non avrebbe accettato la richiesta di una risoluzione consensuale del contratto che, laddove si fosse concretizzata prima delle ore 20 di ieri, avrebbe consentito al giocatore di cercare una squadra anche nei prossimi giorni (il mercato è ancora aperto per gli svincolati, ndr). Sarà messo fuori lista, anche in virtù del cambio di modulo. Discorso diverso per Giovanni Di Noia: per diverse ore, nella giornata di ieri, il centrocampista barese è stato sul punto di passare al Crotone con il centrocampista brasiliano Lucas Felippe che avrebbe fatto il percorso inverso. La trattativa è sfumata, con il Crotone che ha virato su Zanellato e Sonny D'Angelo.

A pochi minuti dal gong sono andati via anche Subutan Idrissou e Mattia Fiorini. L'attaccante classe 2004 è passato al Crema (Serie D) a titolo definitivo dopo aver messo a referto 7 spezzoni di gara, tutti da dimenticare. Deludente è stata anche l'esperienza del giovane regista scuola Fiorentina, giocatore dalle indiscutibili doti tecniche, ma con una personalità ancora da plasmare. Poco impiegato da Cudini, che però lo lanciò titolare nella sfida interna con il Latina, dopo l'esonero del tecnico ha trovato spazio come difensore centrale nelle sfide con Monterosi, Taranto e Giugliano. I 19' giocati contro l'Avellino sono stati gli ultimi in maglia rossonera. Resterà in serie C: la Fiorentina lo ha infatti girato in prestito alla Recanatese.

Sarà il campo, naturalmente, a dare i giudizi definitivi sul mercato. Tuttavia, una valutazione sommaria è possibile. Con gli arrivi di Millico, Santaniello, Gagliano, Rolando e Manneh, l'attacco sembra migliorato per profondità e varietà delle caratteristiche. I nuovi sono chiamati a offrire quel salto di qualità che chi c'era prima (Tounkara e Beretta su tutti) non è stato in grado di garantire.

A centrocampo il ruolo di centrale spetterà a uno tra Di Noia, Marino e Odjer. Con Tascone e Tenkorang il Foggia trova anche due mezzali in grado di riempire l'area e portare in dote assist e qualche gol pesante. Caratteristiche che nel girone di andata sono mancate del tutto.

Le maggiori incognite riguardano il reparto arretrato. Non tanto per gli 'endorsement' poco lusinghieri (soprattutto dei tifosi del Catania) che hanno accompagnato l'arrivo di Ercolani, quanto per un fattore numerico (sono in quattro per due posti). Senza contare il fatto che a comporre il pacchetto arretrato ci sia un giocatore (Papazov) più volte considerato ai margini. Proprio per questi motivi, in aggiunta alle fin qui deludenti prestazioni di Riccardi, era lecito attendersi un altro colpo di livello in difesa. La speranza è che le 'sfighe' fisiche non tormentino troppo il reparto più di quanto non abbiano già fatto negli ultimi mesi.