Colpo in difesa del Cerignola: arriva l'ex Cittadella Visentin

Serie C Girone C

È Santiago Vicentin il primo colpo in entrata dell'Audace Cerignola. Il difensore classe '99 era svincolato. Ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo con il club ofantino.

Visentin, svincolato, nella stagione 2022/23, ha totalizzato 13 presenze in serie B con la maglia del Cittadella, club nel quale era giunto a gennaio 2022 della precedente stagione (7 presenze).

Cresciuto calcisticamente nel Club Ferro Carril Oeste, approda in Italia nella stagione 2017/2018 nel settore giovanile del Pordenone per poi passare al Belluno in serie D dove totalizza 32 presenze e 2 reti. A gennaio 2020 si trasferisce alla Virtus Verona dove colleziona 42 presenze e una rete. A luglio 2021 passa al Crotone (5 presenze nei cadetti) per poi essere rilevato dal Cittadella a gennaio del 2022.