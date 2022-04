Doccia gelata per il Foggia: dovrà risarcire gli ex rossoneri Gentile e Anelli

Il Foggia Calcio 1920 condannato a risarcire gli ex giocatori Cristian Anelli e Federico Gentile, attualmente in forza al Seregno. Lo ha stabilito la Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti. In particolare, a seguito dei ricorsi presentati dai due calciatori, la società sportiva è chiamata a risarcire Cristian Anelli di 15.032 euro per la stagione sportiva 2019/2020 e di 6.125 euro per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 21.152, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Ancora, la società rossonera è stata condannata, su accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Federico Gentile, al pagamento di 26.176 euro, per la stagione sportiva 2019/2020 e di 10.565 euro per la stagione 2020/2021 per un totale di euro 36.742. Le somme da erogare sono inferiori a quelle richieste dai due calciatori, in quanto non è stata riconosciuta dalla Commissione l?intera richiesta

Come riportato da FoggiaToday, lo scorso 30 giugno, i due calciatori hanno presentato ricorso presso la Lega Nazionale Dilettanti - Commissione Accordi Economici, in quanto creditori rispettivamente di 42.880,60 e 70.061,40 euro, cifre risalenti al campionato 2019/2020 - sospeso il 9 marzo a causa della pandemia - per il difensore, e alle ultime due stagioni per il centrocampista. Nel ricorso entrambi hanno chiesto che la società versasse l'importo dovuto "sulla base dell'applicazione del Protocollo di intesa Aic/Lnd".

La difesa del Foggia e l'accusa di liberatoria falsa

Come riporta il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, la società rossonera ha contestato le richieste avanzate dai calciatori, depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui i calciatori dichiarano "di aver ricevuto l'importo dovuto di cui all'accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste".

Nella successiva memoria di replica, però, entrambi i calciatori hanno disconosciuto "l'autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l'asserito pagamento". Per questo, Anelli e Gentile hanno anche sporto una denuncia-querela. A questo punto, la Commissione, "rilevando che vi siano profili di competenza della Procura Federale, ha sospeso il giudizio inviando il fascicolo alla Procura".

Gentile, uomo di fiducia di Roberto Felleca e Ninni Corda fu il primo giocatore a essere ingaggiato dal Foggia, nell'estate del 2019 post fallimento, di cui divenne subito il capitano, fascia che gli fu poi tolta all'inizio della scorsa stagione. Con la maglia rossonera ha disputato 31 gare in campionato tra serie D e C, realizzando 7 reti. Il 2 dicembre dello scorso anno fu vittima di un atto intimidatorio, quando ignoti diedero alle fiamme il portone di ingresso della sua abitazione. Episodio in seguito al quale decise di lasciare il club, nel gennaio del 2021.

37 presenze, tra D e C, e 2 gol lo score in maglia rossonera di Anelli, la cui esperienza col Foggia si è di fatto conclusa lo scorso aprile, in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio sinistro.