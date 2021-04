Il Foggia perde Anelli, il ginocchio fa crack: rottura del crociato e stagione finita

Il difensore rossonero si è infortunato al 77' della sfida vinta ieri dai rossoneri contro il Monopoli. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento del ginocchio sinistro. Da decidere tempi e modalità per l'eventuale intervento

La sua espressione del volto, all'uscita dal campo, non prometteva nulla di buono. Presentimento che ha trovato conferme nei successivi esami strumentali, il cui referto è stato implacabile: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La partita di ieri per Cristian Anelli è stata l'ultima della stagione, terminata al 77' quando, in seguito dopo un colpo di testa, ha impattato male sul terreno di gioco, cadendo rovinosamente a terra e richiamando immediatamente l'attenzione dello staff medico. Nei prossimi giorni si decideranno tempi e modalità dell'intervento al quale si dovrà sottoporre il difensore ex Como.

Quel che più conta è che Mister Marchionni, perde uno dei suoi elementi più esperti e carismatici nelle ultime due gare della regular season e, cosa più importante, nei playoff ottenuti aritmeticamente dopo la vittoria ottenuta ieri con il Monopoli.