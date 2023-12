Alla 'Foscolo-Gabelli' la prima Aula Natura di Foggia: "Una luce di speranza"

Sono attualmente in quaranta, con l'obiettivo di aggiungerne altre dieci nel 2024. Sono le scuole italiane che possono vantare la presenza di una aula natura, l'iniziativa nata grazie al Wwf con il supporto di Procter & Gamble, nell'ambito del programma di cittadinanza di impresa 'P&G per l'Italia', per promuovere e sensibilizzare al tema della sostenibilità ambientale e del rispetto per la natura, e farlo partendo dai più piccoli.

La quarantesima scuola, in ordine di tempo, a rientrare nel novero è la 'Foscolo-Gabelli' di Foggia, secondo istituto pugliese e il primo in assoluto in Capitanata. L'inaugurazione dell'Aula Natura è avvenuta stamani. "Il bando del Wwf ci ha dato la possibilità di aderire a questo progetto che si integra in un percorso di formazione nella cura e rispetto dell'ambiente", ha commentato a FoggiaToday la dirigente scolastica della scuola Fulvia Ruggiero.

L'aula all'aperto accoglierà attività legate al tema della sostenibilità e cura dell'ambiente, che saranno in linea con il percorso previsto da un istituto come la Foscolo-Gabelli, che pratica il modello Dada (Didattiche per Ambienti di apprendimento): "Questo sarà uno dei tanti ambienti frequentati dai ragazzi per le attività disciplinari del loro percorso di studio", ha aggiunto la Ruggiero.

Tra le varie attività previste per i piccoli studenti, c'è la cura della filiera dell'agricoltura - grazie anche alla correlazione con altri due progetti già in essere, ovvero due piccole serre (una indoor e una outdoor, con uno spazio dedicato anche all'inclusione) - che vedrà i bambini impegnati nella semina, nell'invasamento e nell'implementazione delle piante sul terreno. Attività garantite anche dalla formazione che il Wwf ha prodotto su un gruppo di insegnanti. Grazie all'Aula Natura è stato possibile realizzare un piccolo ecosistema, con la presenza di un laghetto - con un pannello solare che alimenta un sistema di riciclo e filtraggio dell'acqua - di mangiatoie per uccelli e un 'albergo per gli insetti': "Stamattina c'erano tantissimi uccelli giunti qui per bere o mangiare. Questo piccolo ecosistema può arricchire la biodiversità della stessa città", ha spiegato Maurizio Marrese, presidente del Wwf Foggia, che ha poi auspicato un sostegno della nuova Amministrazione ad altre attività e progetti simili finalizzati a "rinverdire e migliorare la nostra città".

"Questo progetto è una luce di speranza. Partire dai ragazzi, dai cittadini del domani è un bellissimo modo per rilanciare la città. Quando i ragazzi torneranno a casa dopo aver lavorato qui nell'aula natura, racconteranno ai genitori ciò che hanno fatto. E ci sarà un passaggio generazionale che coinvolgerà anche gli adulti. In futuro, inoltre, organizzeremo eventi aperti al pubblico, open day per mostrare un nuovo modo di insegnare e di vivere la città, legata al verde pubblico e ai servizi ecosistemici che esso ci offre", ha aggiunto Marrese. Non è escluso che anche in altre scuole della Capitanata il progetto possa essere replicato. Intanto, la 'Foscolo-Gabelli' può vantare il privilegio di essere una delle due in Puglia: "L'interesse nostro è quello di portare la natura all'interno delle scuole, cosicché i bambini possano vivere la natura, imparare a conoscerla e a rispettarla. E rispettando la natura, si rispetta automaticamente l'intero ambiente circostante", il commento di Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

"Oggi festeggiamo una iniziativa culturale, didattica e metodologica di grande rilievo. Le scuole hanno molto a cuore la tematica ambientalistica, il rispetto della natura e del contesto circostante. La Foscolo-Gabelli interpreta in modo moderno, attuale e sofisticato didatticamente quest’idea di ottimo approccio con il contesto e l’ambiente naturale. L’aula all’aperto fa pensare a una didattica viva, effervescente, vissuta con grande piacere da questi giovani studenti", ha commentato la sindaca Maria Aida Episcopo.