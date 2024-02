Edilizia scolastica, alla Provincia quasi 5 milioni per l'ammodernamento di cinque istituti

Ammonta a 4,9 milioni di euro l'importo complessivo garantito alla Provincia di Foggia per la progettazione e i servizi di ingegneria e architettura degli immobili a uso scolastico di competenza dell'ente. I fondi sono frutto della convenzione firmata tra la Provincia e l'Agenzia del Demanio, che ha risposto positivamente alla manifestazione di interesse presentata dall'Ente.

Come riferisce il presidente Nobiletti, dopo un'attenta selezione, saranno cinque le strutture candidate dalla Provincia ad avvalersi delle competenze dell'Agenzia del Demanio; il Convitto Nazionale Statale 'Ruggiero Bonghi', l'ITC Geometri, Programmatori e Turismo 'V. Emanuele III', l'IIS Einaudi e Annessa Palestra, l'ITT 'Altamura - Da Vinci', Sede Da Vinci e l'ITT 'Altamura - Da Vinci', Sede Altamura.

"Sono convinto che grazie a tale accordo riusciremo a migliorare sensibilmente questi edifici scolastici, offrendo un ambiente di apprendimento migliore per i nostri studenti. L’impegno di garantire strutture moderne e funzionali, in cui i nostri ragazzi possano studiare in sicurezza e con il massimo comfort non rappresenta uno slogan ma un impegno concreto, così come tale convenzione rappresenta un importante passo avanti verso questo obiettivo e siamo grati all'Agenzia del Demanio per la loro preziosa collaborazione. Continueremo a fare tutto il possibile per assicurare un futuro migliore ai nostri giovani attraverso un'educazione di qualità", ha aggiunto Nobiletti.