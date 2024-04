Turismo in Puglia, due comuni foggiani tra i più popolari nel web

L'ecosistema digitale turistico-culturale punta su dati e senso di appartenenza: le persone sono il valore dell'accoglienza pugliese. Questo il significato dell’azione ‘Puglia una Comunità̀ Digitale” presentata alla Fiera del Levante in collaborazione con i Referenti Responsabili digitali degli Enti pubblici di tutti i Comuni pugliesi.

A partire dal 23 aprile sulla apposita piattaforma, cittadini e operatori possono consultare i dati turistici relativi all’anno precedente. L'azione dell’assessorato regionale al Turismo è volta a rendere condivisi anche i dati dell’anno in corso andando verso un’informazione sui flussi in tempo reale.

Inoltre, sempre nella giornata di martedì scorso è avvenuto il rilascio dell'app weareinPUGLIA (disponibile per iOS e Android), che integra gli strumenti digitali della Regione per il turismo e la cultura. Altra novità è la registrazione europea del Marchio #weareinPUGLIA.

Ecco così la firma di un "Patto di comunità digitale weareinPUGLIA" a sancire la collaborazione già in atto con i Comuni, in una giornata di formazione con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che racchiude una vera e propria agenzia di comunicazione, le cui competenze vengono messe a disposizione dei colleghi comunali.

Le premiazioni

Le aziende del settore turistico per pianificare le loro strategie, al pari degli enti pubblici, hanno necessità di dati affidabili. Per la Puglia, attraverso "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave"., abbiamo a disposizione strumenti e prodotti basati sull’intelligenza artificiale e insight ad alto valore aggiunto, da cui scaturiscono i Comuni ai quali oggi è andato un riconoscimento, per il lavoro fatto e che incoraggia tutti a continuare a fare sempre di più.

Sono stati premiati i 5 Comuni più popolari nel web, che secondo "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave" sono: Alberobello, Bari, Lecce, Polignano a mare, San Giovanni Rotondo. Menzione per Chieuti, porta d'ingresso autostradale dal Nord d'Italia.

Assente la Capitanata, invece, nella sezione dedicata ai Comuni turisticamente più rilevanti, secondo "The Data Appeal Company - Gruppo Almawave”. Nella top five trovano spazio Locorotondo, Martina Franca, Ceglie Messapica, Cisternino e Alberobello.

A seguire, le rilevazioni di “The Data Appeal Company - Gruppo Almawave” evidenziano come sotto i riflettori degli utenti nel web ci siano anche i Comuni di Conversano, Fasano, Altamura, Nardò, Castrignano del capo, Andria, Otranto, Trani, Monopoli, Melendugno.