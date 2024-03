Giornata dell'Unità Nazionale: studenti invadono le vie di Foggia e intonano l'Inno di Mameli sventolando il tricolore

"È importante amare, onorare e difendere la propria patria e la propria terra. Foggia ha tanto da vantare e da difendere", così la sindaca Episcopo ha commentato la manifestazione di questa mattina.

La 'Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della Bandiera" è stata ricordata a Foggia dalle scuole elementari e medie. Un fiume di studenti in marcia da via Lanza a Piazza XX Settembre, hanno sfilato e suonato per ricordare l'onore che la nostra terra porta nel mondo.

Una Nazione che affonda le proprie radici nella storia e che oggi più che mai ha bisogno di essere amata.