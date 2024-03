San Marco in Lamis tifa per Michele Di Vincenzo, l'alunno che sogna il titolo nazionale di campione di matematica

Un oro e un bronzo per l'istituto comprensivo 'San Giovanni Bosco-De Carolis'.

Sabato 9 marzo presso il 'Dante-Galiani' di San Giovanni Rotondo, si è disputata la finale di area dei Giochi Matematici Mediterraneo, concorso nazionale indetto dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 'Alfredo Guido' con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, riservato agli allievi delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, oltre che agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo.

Dei cinque alunni dell'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco-De Carolis' - che ha partecipato alla competizione con le classi quinte della scuola primaria - l'allievo Michele Di Vincenzo è salito sul podio della categoria P5 classificandosi al primo posto. Terza, invece, si è piazzata Marcella Iannacone.

Michele volerà a Palermo il 19 maggio per disputare la finale nazionale insieme ad altri 99 bambini provenienti da tutta Italia. Immensa la soddisfazione dei genitori Rachele e Maurizio, della comunità scolastica tutta, del dirigente scolastico dott. Lanfranco Barisano e della docente referente del progetto nonchè insegnante di matematica del vincitore, la prof.ssa Lucia Battista.

"Tutta San Marco si unisce alla gioia e alla soddisfazione di Michele, esempio, e non unico, di alunni che credono nella potenza della cultura, si impegnano, coltivano le proprie passioni e con determinazione raggiungono traguardi lodevoli. Michele, tutta San Marco fa il tifo per te e ti ringrazia per contribuire a tenere alto il nome del nostro paese".