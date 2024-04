'Scuola sicura' al Pavoncelli: gli studenti installano barriere anti-intrusione per proteggere arredi e attrezzature

Operazione 'Scuola sicura' al plesso aggregato dell’IISS Pavoncelli in via delle Rose, sede l’indirizzo 'Manutenzione e assistenza tecnica'. Di cosa si tratta? Si tratta di proteggere la scuola con l’installazione di barriere anti-intrusione a porte e finestre per proteggere gli arredi e le attrezzature scolastiche.

Allora tutti in officina, dove i docenti hanno adattato le proprie programmazione per dar priorità alle esercitazioni pratico-professionali per la realizzazione delle grate in metallo e la successiva installazione. "Si dice che scuole professionali siano considerate di serie B rispetto ai blasonati licei, ma - dicono al Pavoncelli - i nostri studenti sono da Champions League e con entusiasmo e partecipazione hanno aderito al progetto “Scuola sicura” creando un clima di grande collaborazione. Lavorare e studiare in una scuola sentita come propria aiuta infatti a capire che si sta facendo qualcosa di molto importante".

“Non ci si può sempre lamentare e aspettare che qualcuno provveda, quindi rimbocchiamoci la “tuta” e diamoci da fare la scuola è nostra”, hanno detto i ragazzi della 5A Meccanico. Ad affiancarli nell'installazione dei materiali, il prof. Angelo Ippolito e l'assistente tecnico Francesco Anzivino.