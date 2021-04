Nuovo caso nel Calcio Foggia: un giocatore positivo al test rapido. Domani nuovo ciclo di tamponi

L'atleta, già posto in isolamento, è risultato positivo al test rapido ed è in attesa di conoscere l'esito del molecolare. Come da protocollo tutti gli altri calciatori, già risultati negativi, si sottoporranno a un nuovo giro di tamponi nella giornata di domani mattina

Non bastavano gli infortuni di Anelli e Dell'Agnello, i lungodegenti e il focolaio che ha tenuto la squadra ferma per quasi un mese. Un nuovo caso di positività all'infezione da Covid-19 è stato rilevato in casa Foggia.

Un calciatore è, infatti, risultato positivo al tampone antigenico effettuato stamati nell'ambito dei controlli previsti dal protocollo. L'atleta - per il quale è stata già disposta la quarantena fiduciaria - è in attesa di conoscere l'esito del tampone molecolare al quale si è sottoposto. Nella giornata di domani, in vista della partenza per Castellammare di Stabia, il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo ciclo di tamponi antigenici.