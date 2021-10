Tutto sull'avversario del Cerignola: il Casarano

Forte del tennistico 6-0 rifilato al Nola domenica scorsa, il Cerignola di mister Michele Pazienza affronterà domani alle 15 il Casarano al “Capozza” nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D.

I rossoblù del presidente Giampiero Maci possono definirsi, finora, una “sorpresa” per due motivi. Il primo è legato ai risultati ottenuti, due vittorie in tre gare di campionato e in entrambi i casi in trasferta. Il secondo legato all’organico: una squadra totalmente nuova ed affidata all’esordiente Matias Calabuig, ex difensore argentino esperto della categoria. Del Casarano della passata stagione, infatti, non è rimasto più nulla a parte Atteo in mediana. Smantellato un organico infarcito di “nomi” che però non ha centrato l’obiettivo del salto di categoria. Una rosa dove erano presenti quattro ex Audace quali Syku, Longhi, Rodriguez e Sansone. Una rosa dalla quale gli stessi gialloblu hanno attinto in estate prelevando Giacomarro, Tascone e Mincica. I salentini hanno deciso, insomma, di ridimensionare nettamente i costi visto che, nella passata stagione, “la spesa non ha prodotto l’impresa”.

E così il Casarano si è presentato ai nastri di partenza del girone H con poche certezze legate all’esperienza di Rizzo in difesa dal Taranto, di Meduri, ex Foggia, dal Fasano e Prinari dalla Fidelis Andria a centrocampo, di Tedesco in attacco dalla Torres. A questi cardini si sono aggiunti una serie di under provenienti dalle giovanili di squadre di Serie C o da formazioni di Eccellenza (tra questi l’ex Manfredonia Coronese in difesa, ndr). Né manca una truppa di sudamericani: il difensore Sanchez e il centrocampista Di Biase, argentini provenienti addirittura dal Kuwait; il centrocampista argentino Coria dal Fc Messina e l’attaccante brasiliano Dambros dal Fasano. Spazio anche a due under francesi: Tounkara in mediana e Anomou in attacco. A completare il pacchetto “forestiero” l’attaccante Pipistrelli, anch’egli argentino.

Avvio di stagione positivo, come detto. Il Casarano ha vinto a Gravina e Nardò ma perso in casa contro il Bisceglie. Bene anche in Coppa Italia di Serie D dove i salentini hanno eliminato il Nardò, sempre in trasferta, sia pur ai calci di rigori (2-2 al termine dei novanta minuti con reti rossoblù di Tedesco e Dambros, ndr). Finora a segno in campionato Prinari e Dambros nella vittoriosa trasferta di Gravina terminata 2-1 all’esordio; Meduri domenica scorsa a Nardò. Di misura la sconfitta subita tra le mura amiche ad opera del Bisceglie per 1-0.

Mister Calabuig dovrebbe schierare la propria formazione con il 4-2-3-1. Iannì tra i pali, difesa composta da Signorelli, Rizzo, Sanchez e Coronese; Di Biase e Meduri o Atteo in mediana; Pipistrelli o Coria, Prinari e Dambros alle spalle di Tedesco.

Nei due precedenti al “Giuseppe Capozza”, pirotecnico 5-3 nella passata stagione per i salentini: Favetta su rigore e Benvenga per i rossoblù, Malcore accorcia le distanze per i cerignolani, Mincica e Sansone dilagano per i padroni di casa, Russo e De Cristofaro riaccendono le speranze gialloblù, Negro fissa la cinquina finale per il Casarano. Nel 2019/2020, invece, vittoria dell’Audace per 2-1 grazie al gol Rodriguez e all’autorete di Russo; per i salentini a segno Mincica.

Arbitro dell’incontro sarà Filippo Colaninno di Nola.

"Dobbiamo continuare il nostro percorso, dare continuità ai risultati - afferma mister Michele Pazienza alla vigilia della gara - Dobbiamo fare una grande prestazione perché andremo a giocare su un campo difficile contro una squadra con ottimi elementi e di categoria. Il Casarano ha giocatori di qualità e quantità in grado di dare intensità alla partita. Un avversario tosto e difficile da affrontare.Lo faremo con umiltà e spirito di sacrificio per raggiungere l’obiettivo. Non solo domani ma sempre", conclude l'allenatore dell'Audace.

Di seguito l’attuale rosa del Casarano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

CASARANO – Allenatore: Matias Calabuig

PORTIERI

Giuseppe D’Ancona (Confermato – 2003) (1/-2)

Serafino Iannì (Proveniente dal Catanzaro – 2002) (*/-*)

Francisco Montoya (Proveniente dal Cosenza – 2002) (8/-10 nella Primavera)

DIFENSORI

Mattia Coronese (Proveniente dal Manfredonia – 2001) (*/*)

Cosimo D’Andria (Confermato – 2002) (3/0)

Marco Greco (Proveniente dal San Luca – 2001) (27/2)

Vincenzo Patronelli (Proveniente dal Martina – 2002) (*/*)

Gianmarco Rizzo (Proveniente dal Taranto – 1994) (28/2)

Sebastian Sanchez (Proveniente dal Khaitan – 1988) (*/*)

Andrea Signorelli (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2003) (*/*)

Nicolò Tordini (Proveniente dal Derthona – 1999) (24/0)

CENTROCAMPISTI

Antonio Atteo (Confermato – 2001) (24/2)

Facundo Coria (Proveniente dal Fc Messina – 1987) (22/5)

Nicolas Di Biase (Proveniente dall’Al-Yarmouk - 1988) (*/*)

Salvatore Florio (Proveniente dal Palermo – 2002) (*/*)

Jacopo Maraschio (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2003) (*/*)

Fabio Meduri (Proveniente dal Fasano – 1991) (11/0 + 4/0 nel Sant’Agata)

Tiziano Prinari (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1995) (32/7)

Gabriele Romano (Proveniente dal Molfetta – 2002) (4/0)

Mahamadou Tounkara (Proveniente dal Tolosa B – 2000) (*/*)

ATTACCANTI

Stephane Anoumou (Proveniente dal Les Mureaux – 2001) (*/*)

Lucas Dambros (Proveniente dal Fasano – 1996) (17/6 + 6/0 nel Fc Messina)

Samuele Manca (Proveniente dal Toma Maglie – 2003) (*/*)

Nacho Pipistrelli (Proveniente dal Torrijos – 1997) (*/*)

Andrea Santarcangelo (Proveniente dal Picerno – 2003) (9/0)

Emmanuele Tedesco (Proveniente dalla Torres – 1998) (16/2 + 15/1 nel Team Altamura)

Arrivi: S.Iannì (por, 02, Catanzaro); F.Montoya (02, Cosenza); M.Coronese (dif, 01, Manfredonia); M.Greco (01, San Luca); V.Patronelli (dif, 02, Martina); G.Rizzo (dif, 94, Taranto); S.Sanchez (dif, 88, Khaitan); A.Signorelli (dif, 03, Virtus Francavilla); N.Tordini (dif, 99, Derthona); F.Coria (cen, 87, Fc Messina); N.Di Biase (cen, 88, Al-Yarmouk); S.Florio (cen, 02, Palermo); J.Maraschio (cen, 03, Virtus Francavilla); F.Meduri (cen, 91, Fasano); T.Prinari (cen, 95, Fidelis Andria); G.Romano (cen, 02, Molfetta); M.Tounkara (cen, 00, Tolosa B); S.Anounou (att, 01, Les Mureaux); L.Dambros (att, 96, Fasano); S.Manca (att, 03, Toma Maglie); I.Pipistrelli (att, 97, Torrijos); A.Santarcangelo (att, 03, Picerno); E.Tedesco (att, 98, Torres)

Partenze: M.Guido (por, 01, Monopoli); L.Pitarresi (por, 01, Nocerina); A.De Vitis (dif, 00, Nuova Itri); G.Figliomeni (dif, 87, Acireale); L.Lobjanidze (dif, 00, Molfetta); A.Longhi (dif, 89, Ticino); G.Mattera (dif, 83, Team Altamura); G.Pagliai (dif, 02, Novara); G.Quacquarelli (dif, 02, Recanatese); T.Syku (dif, 95, Lavello); G.Argento (cen, 99, Caronnese); A.Bruno (cen, 83, Notaresco); A.Feola (cen, 92, Casertana); D.Giacomarro (cen, 95, Audace Cerignola); M.Tascone (cen, 00, Audace Cerignola); C.Favetta (att, 94, Fidelis Andria); A.Ficara (att, 91, Fiuggi); L.Galfano (att, 03); S.Mincica (att, 92, Audace Cerignola); M.Negro (att, 88); S.Rodriguez (att, 88, Lavello); G.Sansone (att, 87, Casertana); D.Santoro (att, 95, Bitonto)