Prima sconfitta stagionale per il Cerignola. Al "Capozza" vince il Casarano

Prima sconfitta stagionale per l’Audace Cerignola che esce battuto dal “Capozza” di Casarano per 2-0. Salentini da stasera primi in classifica nel girone H di Serie D a 9 punti, sia pur in condominio con Francavilla e Gravina. Gara segnata per i gialloblu che al quarto d’ora del primo tempo perdevano il portiere Brescia per espulsione diretta. Il guardiapali ofantino, infatti, stendeva Dambros fuori area dopo che questi gli aveva rubato una palla proveniente da retropassaggio. Mister Pazienza, quindi, si trovava costretto a togliere un attaccante, Bollino, per inserire il dodicesimo, Tricarico. Il vantaggio rossoblù arriva sul finire della prima frazione con Prinari che chiude in bellezza una azione personale. Nella ripresa, al 76’, Tedesco fissa il finale sul 2-0 sfruttando un assist di Coria su azione di contropiede con i cerignolani sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio.

“La partita si è messa subito in salita per via dell’espulsione di Brescia – commenta a fine gara Michele Pazienza – Tuttavia abbiamo mantenuto bene il campo per circa 80 minuti e nel primo tempo siamo anche riusciti a renderci pericolosi. Alla distanza, ovviamente, è iniziata a farsi sentire la stanchezza derivante dal peso dell’inferiorità numerica. Non rimprovero nulla, però, alla mia squadra che oggi ha dato tutto mantenendo l’atteggiamento giusto per tutta la durata della partita contro una buona squadra come il Casarano. Questa sconfitta deve aiutarci a crescere e a concentrarci sulle nostre potenzialità e sulle nostre caratteristiche. Ora recuperiamo energie e iniziamo a lavorare sin da subito alla partita di domenica davanti al nostro pubblico”, conclude l’allenatore del Cerignola.