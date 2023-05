Audace-Foggia, il derby playoff senza tifosi ospiti: al 'Monterisi' vendita dei biglietti ai soli residenti a Cerignola

Anche le gare dei playoff non vedranno la contestuale presenza di entrambe le tifoserie. Al ‘Monterisi’ di Cerignola i tifosi del Foggia non potranno sostenere la propria squadra nel derby di andata del primo atto dei playoff nazionali, in programma domani sera alle ore 20.30. È quanto disposto dalle autorità di pubblica sicurezza. Per la partita, considerata a rischio, la vendita dei biglietti è stata aperta ai soli residenti nel comune di Cerignola.

Sarà possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente presso i punti vendita autorizzati, previa obbligatoria esposizione del documento d’identità. La vendita si chiuderà giovedì alle ore 20.30. Non ci sarà alcuna vendita online. Dunque, per la terza volta consecutiva in stagione, l’atteso derby di Capitanata non vedrà la partecipazione di entrambe le tifoserie.

Era già successo nel primo incontro, allo ‘Zaccheria’, disputatosi a porte chiuse per decisione del Prefetto dopo i disordini di Foggia-Avellino, e nella gara di ritorno al ‘Monterisi’, quando la vendita dei tagliandi fu consentita ai soli residenti nel comune ofantino, malgrado l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive avesse suggerito la vendita dei tagliandi anche ai tifosi rossoneri esclusivamente per il settore ospiti. Troppa cautela, eccesso di zelo o scelta ragionevole? Difficile dirlo. L’unica cosa certa è che una partita così importante, alla luce anche della posta in palio, meritava forse restrizioni più limitate.