Foggia-Cerignola a porte chiuse, arriva l'ufficialità dalla Prefettura: "Evidenziati elevati livelli di rischio"

Il derby tra Foggia e Cerignola si giocherà in assenza di spettatori. Alla notizia già nota da giorni, si aggiunge l'ufficialità della Prefettura, che ha emesso il provvedimento al termine degli approfondimenti svolti in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di Polizia. Contestualmente, si annulla definitivamente la vendita dei tagliandi con rimborso dei titoli di ingresso eventualmente già venduti.

"Il provvedimento - si legge nella nota - è stato emesso in conformità alle determinazioni rese dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive che ha evidenziato gli elevati livelli di rischio correlati alla partita di calcio, in ragione dei comportamenti violenti posti in essere dai tifosi del Foggia in occasione dell'incontro con l'Avellino del 7 novembre scorso, con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per l'accesa rivalità tuttora sussistente tra le due tifoserie foggiana e cerignolana, che si sono rese protagoniste di gravi episodi di intemperanza anche verso le forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico".