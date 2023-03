Stop ai tifosi foggiani: il derby con l'Audace aperto solo ai residenti nel comune di Cerignola

Girone C

Colpo di scena in vista del derby tra Audace Cerignola e Foggia. L'attesa sfida in programma domenica pomeriggio, infatti, si giocherà senza i tifosi ospiti. A darne l'annuncio è stato il club ofantino, con una nota sui canali social. Su disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza la vendita dei biglietti sarà consentita ai soli residenti nel comune di Cerignola (con esibizione di valido documento di identità), il che di fatto chiude le porte ai tifosi del Foggia.

Una decisione che giunge a sorpresa, anche alla luce di quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive nella determinazione dello scorso 8 marzo, ovvero la vendita di tagliandi per i residenti del Comune di Foggia esclusivamente per il settore ospiti, nel limite stabilito dalla Questura, l'impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Indicazioni che nei giorni scorsi sembravano essere state recepite, fino alla decisione di questo pomeriggio. Sarà, dunque, un derby 'monco', sulla falsariga di quello tenutosi all'andata allo 'Zaccheria' che si disputò a porte chiuse in seguito ai disordini di Foggia-Avellino.