Esordio ok per il Cerignola. Doppietta di Malcore e Fasano battuto 3-1

Il bomber dell'Audace va a segno dopo meno di un minuto di gioco. Tuttavia i fasanesi si rendono pericolosi in più di una circostanza nel corso della gara. Mercoledì di nuovo al "Monterisi" per il turno di Coppa Italia di Serie D contro il Nola

L’Audace Cerignola brinda ai primi tre punti della stagione. Non poteva esordire meglio la squadra di mister Michele Pazienza che al “Monterisi” regola il Fasano per 3-1. Bomber Malcore in gran spolvero non solo per la doppietta messa a segno, ma soprattutto perché va a segno al primo minuto di gioco, imponendo immediatamente la sua fama di goleador. Il centravanti cerignolano pressa Gorzelewski, gli ruba palla, salta Callegari e si presenta solo davanti a Suma siglando l’1-0. Al dodicesimo si fa vivo il Fasano: angolo di Corvino, colpo di testa di Camara ma Brescia para. Un minuto dopo Cerignola ancora pericoloso con Achik che da buona posizione non centra lo specchio della porta. Al sedicesimo di nuovo Fasano con Corvino che ci prova dal limite con il sinistro, conclusione debole, Brescia para. Al 24° i fasanesi pervengono al pareggio: punizione di Corvino, Brescia manca la presa in uscita e Forbes segna a porta vuota. Al 35° Cerignola di nuovo avanti con Achik il quale piazza un tiro dal limite dell'area che si insacca all’incrocio dei pali. Al 41° si rifà vivo il Fasano con Battista che da destra crossa al centro, Corvino appoggia a Bernardini che dai 16 metri spara però alto. Nella ripresa subito pericolosi i brindisini: al primo minuto Campomaggio tira da fuori ma Brescia para in due tempi. Al sedicesimo il Cerignola chiude la partita di nuovo con Malcore che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Suma non sbaglia. La contesa volge al termine con tre tentativi fasanesi. Al 26° gran destro dal limite di Calemme, Brescia con un volo si salva in corner. Al 37° gran tiro da fuori area di Lucchese che si stampa in pieno sulla traversa. Al 40° punizione di Calemme che scheggia l’incrocio dei pali e termina fuori.

“Era importante partire bene e vincere per avere più fiducia in noi stessi e maggiore autostima – ha dichiarato l’allenatore dell’Audace, Michele Pazienza, a fine gara - Ci sono state difficoltà oggi ma anche tanti aspetti positivi. Sicuramente dobbiamo lavorare e migliorare sulle palle inattive, dove abbiamo concesso qualcosa all’avversario, e migliorare sulla fase difensiva, dove dobbiamo essere bravi a farla bene tanto quanto riusciamo a fare quelle di possesso ed offensiva. Soddisfatto dalla prestazione di Malcore, partito benissimo e già decisivo dopo meno di un minuto di gioco. Bravo e generoso anche in altre situazioni di gioco dove si è messo al servizio di tutta la squadra”, ha concluso il trainer gialloblu.

“Era importante partire col piede giusto – ha dichiarato Giancarlo Malcore a fine gara - Ci tenevamo a vincere davanti al nostro pubblico. Che finalmente ha avuto la possibilità di essere presente, numeroso, allo stadio. Un aspetto non di poco conto considerato quanto ci sono mancati i tifosi sugli spalti nella passata stagione a causa della pandemia. Siamo preparati e carichi, sappiamo il campionato che dobbiamo fare e dobbiamo pensare solo a noi stessi, concentrarci partita per partita senza pensare agli altri. Non vogliamo deludere le aspettative e sono certo che ognuno di noi darà più del 100% per non deludere le aspettative. L’approccio di oggi è quello giusto e continueremo su questa strada”.

Mercoledì alle 17 appuntamento di Coppa Italia di Serie D contro il Nola di nuovo al “Monterisi”. Contro i campani ci sarà turn over per dare spazio a chi non ha giocato contro il Fasano e per mettere ulteriori minuti nelle gambe.