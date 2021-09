Verso Cerignola-Fasano, le parole del tecnico dell'Audace, Michele Pazienza

"Da domani, finalmente, inizia il calcio giocato. Quello che dà risposte concrete rispetto a quanto costruito finora. Sarà una sfida per tutti noi, me per primo animato dal desiderio di non far più parlare di me per il mio passato illustre di calciatore"

“La squadra è pronta. Finalmente si torna al calcio giocato che prende il posto di quello parlato. Sarà il campo, adesso, che darà le risposte rispetto a quanto costruito finora”. Sono le parole dell’allenatore dell’Audace Cerignola, Michele Pazienza, alla vigilia dell’esordio in campionato di domani contro il Fasano al “Monterisi” nella prima giornata del girone H di Serie D.

“Dalla squadra voglio la giusta determinazione, la giusta umiltà e la giusta voglia – prosegue il mister sanseverese alla sua seconda stagione in gialloblu – Sarà lo spirito di sacrificio l’elemento decisivo per raggiungere i risultati. Domani inizia una sfida per tutti noi, me per primo. Voglio che si inizi a parlare di me non solo come un calciatore dal passato illustre ma come un allenatore”.

Pazienza aggiunge: “da domani conteranno i fatti, inizia il nostro percorso in cui dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di quanto costruito attorno a noi dalla società. Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative e chi non appartiene a questa categoria deve dimostrare di essere davvero di categoria superiore”.

Il trainer dell’Audace analizza poi l’avversario: “il Fasano è una squadra giovane e frizzante e che saprà dare fastidio se preso in modo diverso da ciò che ho chiesto io alla mia squadra. Il Fasano ha dei profili interessanti e calciatori di prospettiva all’interno della propria rosa. Noi dovremo essere bravi a metterci la stessa determinazione, cattiveria, ferocia agonistica che metteranno loro. Dopodiché abbiamo qualità e questa dovrà venire fuori nel corso della gara”.

Pazienza conclude: “i tifosi chi hanno mostrato finora entusiasmo. Domani mi aspetto che lo facciano ancora accorrendo numerosi allo stadio per sostenerci sugli spalti”.