Gentile riparte dal Fano: "Lascio Foggia con grande amarezza. Orgoglioso di aver indossato questa gloriosa maglia"

Federico Gentile è un nuovo giocatore del Fano. È lo stesso ex capitano rossonero ad annunciare, con un post su Facebook, il suo passaggio alla formazione marchigiana che milita nel girone B di Serie C: "Con grande amarezza lascio Foggia. Per me è stato un grande orgoglio indossare una maglia storica e gloriosa come quella dei satanelli, come sempre avrei potuto fare meglio ma dentro di me so di aver dato tutto e raggiungere l’obiettivo al primo anno era quello che volevamo tutti, mi rimane solo il rammarico di non aver potuto festeggiare come si doveva".

Gentile, il cui addio era stato già ufficializzato nei giorni scorsi, era stato vicino alla Viterbese, club con il quale l'accordo era poi saltato: "Sono arrivato con grande entusiasmo e con la voglia di contribuire a portare in alto i colori rossoneri ma l’attentato che ha colpito me e la mia famiglia mi ha come svuotato e anche se so che è opera di delinquenti che nn c’entrano niente con i tifosi veri e con la stragrande maggioranza della brava gente che c’è a Foggia, in questi giorni nn sono riuscito a ritrovare gli stimoli per ripartire. Ora è il momento dei ringraziamenti e ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato solidarietà, che mi hanno scritto e a cui nn sono riuscito a rispondere che sono veramente tante. Ringrazio il presidente Felleca, Davide Pelusi, Maria Assunta Pintus per avermi dato la possibilità di lavorare a Foggia con grandi responsabilità e fiducia. Per ultimo ma per me è sempre stato il primo, l’autore di tutto Ninni Corda, colui che ha creduto in me per primo e che mi ha permesso di lavorare in simbiosi con lui permettendomi di crescere in una maniera incredibile, persone come lui sono oro nel calcio e lo dimostra il fatto che è un vincente nato e una persona straordinaria che per la propria squadra è pronta a morire. Faccio un grande in bocca al lupo a tutto lo staff e alla squadra perché stanno facendo grandi cose. Adesso riparto da Fano per dare il mio contributo a una società che mi ha voluto fortemente e che mi ha trasmesso la voglia di ripartire alla grande in una piazza che merita tanto con la voglia di raggiungere l’obiettivo il prima possibile".