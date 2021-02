Calcio Foggia 1920, salta l'incontro dal notaio tra Felleca e Pintus: "Divergenza di vedute sulla cessione delle quote"

"E non finisce qui", direbbe l'indimenticato Corrado Mantoni. E infatti, non è ancora finita. Come già prevedibile dopo lo scambio di comunicati di due giorni fa, nei quali la Pintus fissava l'appuntamento dal notaio e Felleca rispondeva picche accusando l'imprenditrice sarda di non aver rispettato le condizioni dell'accordo con la Matera Productions di Francesco Di Silvio, con una nuova nota, il presidente rossonero ha annunciato l'annullamento dell'appuntamento in programma quest'oggi.

Ad annullarlo è stato la stessa Pintus, attraverso il legale della Map Consulting. All'origine della cancellazione dell'appuntamento la "divergenza di vedute in ordine al contenuto della cessione delle quote", evidenziato dalla stessa Pintus. "Nonostante la disponibilità manifestata nella conclusione del trasferimento alle medesime condizioni concordata con Matera Productions, l'appuntamento è stato annullato dalla controparte", ha chiosato il massimo dirigente rossonero.