Calcio Foggia 1920, Pintus convoca Felleca dal notaio: il 3 febbraio a Cagliari per chiudere la "spiacevole vicenda"

In quella occasione verrà definito l'atto di acquisto delle quote del presidente rossonero "nel rispetto di tutti i parametri previsti".

"Al solo fine di offrire una corretta comunicazione ed evitare qualsiasi strumentalizzazione nell'ambito della delicata fase di chiusura di questa spiacevole vicenda, per il bene del Calcio Foggia 1920", Maria Assunta Pintus, amministratore delegato della Map Consulting Srl, fa sapere di aver convocato per il 3 febbraio prossimo alle 17.45 in uno studio notarile di Cagliari, Roberto Felleca. In quella occasione verrà definito l'atto di acquisto delle quote del presidente rossonero "nel rispetto di tutti i parametri previsti".