Mamme degli alunni della 'Santa Chiara' preoccupate: "Sistemazione vicina o cambiamo scuola"

Le più preoccupate dai lavori di riqualificazione del plesso di piazza Santa Chiara, dell'omonimo istituto che comprende la Pascoli e l'Altamura, sono le mamme degli alunni, che promettono battaglia qualora il Comune di Foggia non dovesse trovare una soluzione idonea e che rechi il minor disagio possibile alle famiglie.. "Speriamo sia nelle vicinanze. Anche se ci saranno dei mezzi a disposizione dei nostri figli, non farò salire mai la mia bambina di tre anni" tuona una madre.

Alcuni genitori sono agguerriti e 'minacciano' il trasferimento dei bambini in altri istituti. A disposizione degli alunni ci sarebbero due plessi, che tuttavia sarebbero collocati dall'altra parte della città. Il tutto, per consentire i lavori di adeguamento strutturale e di efficientamento energetico nell’attuale sede, in seguito ad un finanziamento ottenuto attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con un post sui social l'Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura si era affrettato a dissociarsi dalla soluzione avanzata dal Comune di Foggia, "poiché nessun membro della scuola, tantomeno le dirigente scolastica, è mai stata convocata nei giorni scorsi per un incontro chiarificatore o per un tavolo tecnico di confronto in merito ai lavori di adeguamento e alla collocazione delle classi in altri locali disponibili".

Il primo tavolo tecnico sarebbe stato fissato, invece, nella giornata di martedì 4 luglio. "E' spiacevole anche solo pensare che possano esser state prese decisioni sul trasferimento logistico della sede scolastica in questione in modo del tutto autoreferenziale e senza alcun reale confronto tra le parti interessate. La Flc Cgil di Foggia aveva già chiesto tempo fa, insieme alla Cgil, un incontro collegiale per acquisire elementi certi in merito alla reale disponibilità di locali alternativi, per rendere il più possibile funzionale il servizio di istruzione e sorveglianza delle realtà scolastiche in questione. Ora lo richiediamo nuovamente: la necessità di un tavolo di concertazione rappresenta un momento di condivisione delle istanze di tutte le parti sociali coinvolte, oltre che un servizio per l’intera comunità; c’è bisogno di una chiara ricognizione dei locali disponibili, per organizzare le assegnazioni degli ambienti alternativi su altre fondamenta, che non siano meramente legate alle caratteristiche logistiche dello spazio fisico da occupare, ma che abbiano a cuore i bisogni e le necessità dell’intera comunità coinvolta".

L'organizzazione sindacale aggiunge: "Poiché niente è stato ancora né deciso formalmente né tantomeno concordato con le istituzioni scolastiche interessate, ribadiamo dunque l’esigenza di un incontro collegiale, alla presenza delle diverse parti sociali delle quali dobbiamo interessarci e che finora non sono state considerate: le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le lavoratrici e i lavoratori, le categorie più fragili, per le quali vanno discusse anche le modalità di un eventuale servizio di trasporto: non è semplice accettare e sostenere uno spostamento così repentino, se consideriamo che le iscrizioni sono spesso legate a criteri di adiacenza rispetto a dove si vive".